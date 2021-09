Berduet dengan Duma Riris, Single Baru Judika Diprediksi Laku di Acara Kawinan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Judika kembali merilis single yang diberi judul Cinta Ini Milik Kita. Menariknya, untuk single kali ini Judika mengajak istrinya, Duma Riris.

Single romantis ini diluncurkan pada Selasa, 31 Agustus 2021, sekaligus menandai hari jadi mereka yang ke-8. “Kok Judika lagunya galau terus sih? Bikin lagu romantis dong. Nih buat kalian yang pengen lagu romantis dan enggak sedih,” tulis Judika di unggahan Instagramnya, Senin 30 Agustus 2021.

Lirik lagu ini seperti menceritakan perjalanan cinta mereka yang awalnya sempat tidak disetujui orang tua Duma Riris. Agar pesan lagu itu sampai ke penikmat musik, video klipnya sendiri dibintangi sendiri oleh Judika dan Duma Riris. “Mungkin cinta kita banyak yang ragukan, tak mungkin untuk bisa bersama,” demikian sebaris lirik dari lagu Cinta Ini Milik Kita.

Video klip ini dikerjakan di Bali setelah Judika sekeluarga memutuskan pindah ke Pulau Dewata. "Panas-panasan dan ganti kostum sampai lima kali, pindah tempat dari sawah, pantai, villa forest, dan mengendarai mobil tua yang berat dan perlu tenaga ekstra jadi keseruan sendiri," tulis Judika.

Duma Riris bersama suami, Judika. Foto: Instagram/@duma_riris

Seperti yang tertulis di keterangan unggahan di kanal Youtube Judika Entertainment, lagu Cinta Ini Milik Kita yang diciptakan juri Indonesian Idol ini, terinspirasi dari dua lagu. Pertama, lagu I Finally Found Someone yang dinyanyikan Bryan Adam dan Barbra Streisand dan We Could be in Love oleh Lea Salonga dan Brad Kane.

Suara Duma Riris mencuri perhatian netizen. Suara Duma yang lembut dan halus mengimbangi suara Judika yang berkarakter kuat. “Keajaibanku, penolongku, cinta matiku. Kebahagianku, segalanya bagiku,” tulis Judika memuji istrinya.

Netizen banyak yang menyukainya dan menyebut lagu ini akan banyak diputar di acara pernikahan. “Siap berkumandang di pernikahan seantero,” tulis @tommyboly. “Romansa banget Bang, sukses selalu,” tulis @arisoct. “Selamat dan sukses, Bro. Release lagunya, salam sehat selalu,” tulis akun herdi_perdana.

Lagu ini menjadi single kedua Judika yang dinyanyikannya bersama Duma. Sebelumnya, mereka pernah merilis lagu Sampai Akhir pada 6 Desember 2013. "Mudah-mudahan Sampai Akhir - Cinta Ini Milik Kita," tulis Judika.

DEWI RETNO

