Ini Deretan Lagu Asyik untuk Menyambut September

TEMPO.CO, Jakarta - September merupakan salah satu bulan yang kerap menjadi sumber inspirasi bagi beberapa musisi. Tak sedikit lagu dengan September termuat di judulnya.

Mengutip dari Music Times, September terkenal karena perubahan musim, dari musim panas ke musim gugur. Perubahan suasana hati dan pola pikir kala September kemungkinan besar menginspirasi banyak pencipta lagu untuk mengekspresikan emosinya ke dalam karya mereka.

Salah satu lagu yang populer adalah Wake Me Up When September Ends dari grup band asal Amerika Serikat, Green Day. Seperti menjadi kebiasaan sebagian orang untuk memutar kembali atau sekadar menjadikan judul dari lagu yang dirilis pada 2005 ini bahan postingannya di media sosial.

Berikut lagu-lagu yang cocok didengarkan kembali untuk menyambut September yang akan menerbangkan kembali momen-momen spesial pendengarnya.

Green Day – Wake Me Up When September Ends

Bagi para penggemar musik pasti tidak asing dengan lagu ini. Apalagi, bagi para pecinta musik beraliran pop punk. Lagu yang dibawakan oleh Green Day ini menyimpan sebuah kisah yang menyedihkan di balik liriknya.

Earth, Wind & Fire – September

Lagu yang dibawakan oleh Earth, Wind & Fire ini akan membawa Anda menyambut September dengan ceria. Karena vibes dari lagu ini akan membuat Anda bergoyang dan menaikan mood Anda.

Adhitia Sofyan – September

Penyanyi yang terkenal dengan lagu Sesuatu di Jogja ini juga mempunyai lagu yang bercerita tentang bulan September. Sama dengan lagu-lagu lain milik Adhitia Sofyan, lagu September juga memiliki magisnya tersendiri dan akan membuat anda larut dalam tiap bait liriknya.

Frank Sinatra – September Song

Penyanyi legendaris Frank sinatra juga mempunyai lagu yang menceritakan bulan September. Lagu ini bisa menjadi pilihan bagi mereka yang merindukan nostalgia dengan lagu-lagu lawas untuk menyambut bulan September.

Vina Panduwinata – September Ceria

Diva kenamaan Indonesia, Vina Panduwinata, menyanyikan seebuah lagu yang menceritakan tentang bulan September. Lagu ini memiliki ciri khas lagu-lagu lawas Indonesia dan cocok bagi anda yang sedang menjalin kasih serta memendam rindu kepadanya. Bagi yang sedang sendiri pun tidak masalah untuk mendengarkan lagu ini karena termasuk easy listening dan liriknya yang ringan.

