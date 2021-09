Meski Terus Dikhianati, Kim Kardashian Terbuka untuk Terima Kembali Kanye West

TEMPO.CO, Jakarta - Sosialita Hollywood, Kim Kardashian dikabarkan siap menerima kembali suaminya Kanye West. Kim disebutkan sedang galau tentang masa depannya dengan penyanyi peraih Grammy ini. “Beberapa bulan belakangan membuat keputusan Kim untuk mengakhiri pernikahannya menjadi berat, karena Kanye menjadi lebih terlibat di hubungan mereka,” ujar seorang sumber seperti dilansir Us, Kamis, 2 September 2021.

Menurut si sumber, West ingin kembali ke pelukan Kardashian dan sepertinya kemungkinan besar akan terjadi. Selain itu, anak-anak juga menjadi faktor terbesar dari hubungan ini. “Kim sangat ingin membawa keluarganya kembali bersama,” kata si sumber.

Padahal di lagu West yang berjudul Hurricane, ia mengaku berselingkuh dari Kim. Lirik lagunya berbunyi, “Here I go actin’ too rich / Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin’ after two kids / It’s a lot to digest when your life always movin’.”

Baik West maupun Kardashian tidak paernah ada yang mengomentari kabar perselingkuhan yang terjadi setelah Kim melahirkan anak keduanya, Saint. Pernikahan mereka melahirkan empat anak, yakni North, Saint, Chicago, dan Psalm. Dua anak dilahirkan oleh Kim sendiri, sementara dua lainnya melalui ibu pengganti.

Kim Kardashian mengenakan gaun pengantin Balenciaga di acara mendengarkan album Donda Kanye West, Kamis, 26 Agustus 2021. (Instagram/@applemusic)

Namun sepertinya Kardashian tetap membuka harapan untuk kembali bersama dengan West. Belakangan, mereka terlihat bersama saat mengunjungi San Fransisco bersama anak-anak. Kim bahkan ikut ambil bagian dalam acara mendengarkan Donda, album baru Kanye. Kardashian hadir dengan menggunakan gaun pengantin keluaran Balenciaga Couture.

Menurut seorang sumber seperti dilansir E!, Kamis, 2 September 2021, keduanya sekarang sedang baik-baik saja. Kardashian ingin menikmati waktu bersama-sama ini sebagai keluarga. "Kanye telah memperlihatkan ingin Kim kembali dan Kim terbuka akan itu. Tapi Kim ingin fokus membangun kembali dasar mereka dan pertemanan mereka kembali kuat," ujar si sumber.

Kim Kardashian dan Kanye West saat ini masih dalam porses untuk bercerai secara resmi. Sepanjang pernikahan selama tujuh tahun, Kim mengatakan ada satu hal yang tidak dia dapatkan dari sang suami selama menikah. Dalam percakapan dengan Kris Jenner, ibunya, Kim mengungkapkan momen ketika dia mulai mempertanyakan apakah dia ingin bersama Kanye lagi atau tidak. “Baru bangun di usia 40 dan menyadari….Saya hanya ingin kebahagiaan total,” ujarnya.

