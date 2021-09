Gitaris Burgerkill, Eben, Meninggal, Harapannya Main dengan Godbless Tercapai

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Eben, gitaris Burgerkill dikabarkan meninggal sore ini pada pukul 15.59, Jumat, 3 September 2021. Pria bernama asli Aris Tanto itu dikabarkan mengalami serangan jantung.

Kabar ini diumumkan oleh Hellprint Local Festival di halaman Instagramnya. "Berita duka: Innalillahiwa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia Aris Tanto (Ebenz Burgerkill) pada pukul 15.59 di RS Bungsu Bandung. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya. Amiin...,"tulis Hellprint_official ini di akun Instagram resmi mereka sore ini.

Kesedihan juga dirasakan Stevie Item, musisi dari Deadsquad. Kakak kandung Audy Item ini mengunggah kebersamaannya dengan Eben. “Baru 3 hari lalu ketemu, ngobrol dan bercanda main gitar jamming bareng GOdbles. Jadi momen terakhir kita ben. Rest in Power Broterh, see you on the other side,” tulis Stevie. Tapi unggahan itu sudah dihapusnya.

Sebagai gantinya, Stevie, yang baru saja sepanggung dengan Eben di acara God Bless 48 tahun itu mengunggah dua foto dan video kebersamaannya dengan musisi asal Bandung itu. "Rest in Power @ebenbkhc. Belasungkawa untuk semua keluarga @burgerkillofficial," tulisnya.

Eben, gitaris Burgerkill. Foto/Instagram

Kabar Eben meninggal ini ramai di Twitter. Akun Twitter Kiki Hidayat memuat tangkapan layar percakapan Ami Muhammad yang mengabarkan Eben collaps setelah menjalani rekaman di studio. Eben meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Vokalis Seringai, Arian juga mengunggah fotonya saat manggung bersama Eben. “Terlalu cepat Ben, terlalu cepat. 25 tahun persahabatan. Rest well dear friends, I Love you. See you on the other side,” tulis Arian.

Akun Instagram Rockinlilo, promoter musik, juga mengunggah foto Eben Burgerkill ini. "Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan bagaimana perasaanku hari ini. Satu dari harapan terakhirnya adalah bermain bersama Godbless. Aku bangga untuk mengatakan dia sudah memperoleh harapannya. Rest in peace, my friend..." tulisnya.

Di Instagramnya, Eben masih mengunggah kesuksesan acaranya bersama Godbless. Ia terakhir membuat unggahan di Instagram Storynya, 16 jam lalu.

