Denny Darko Merasa Bodoh Telah Buat Konten yang Bikin Deddy Corbuzier Marah

TEMPO.CO, Jakarta - Pesulap, Denny Darko mengaku masih merasa sedih karena telah membuat Deddy Corbuzier marah. Sampai saat ini, Denny masih terus berusaha menghubungi Deddy untuk meminta maaf secara langsung.

“Satu misi gue untuk ketemu, memohon maaf secara langsung dan berharap beliau memafkaan, dan gue enggak akan merasa sedih lagi. Kalau dia tidak memaafkan? Ya gue bisa apa, tapi gue enggak akan berhenti mengidolakan dia,” ujar Denny saat menjadi bintang tamu Curhat Bang di kanal Youtube Denny Sumargo, Rabu, 1 September 2021.

Deddy Corbuzier memberi teguran keras kepada Denny Darko yang meramalnya. Denny Darko mengaku tahu sejak awal bahwa Deddy Corbuzier terpapar Covid-19 namun sengaja merahasiakannya. "Tidak, Anda tidak tahu (Deddy Corbuzier terpapar Covid-19)," tulis Deddy Corbuzier di Instagram, 26 Agustus 2021.

Denny mengaku, setelah Deddy marah, ia langsung menghapus videonya dan menghubungi ayah Azka Corbuzier itu. Ia menjadi bertambah sedih ketika membaca tulisan Deddy di halaman Instagramnya. “Sesuatu yang membuat gue sedih, tulisan di bawahnya, “I thought that we were friends”. Dia menganggap seakan-akan gue mengkhianati dia,” papar Denny.

Setelah membaca tulisan Deddy itu, Denny mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Denny menganggap Deddy segalanya bagi dia. “Tentang karir dan entertaiment bisnis yang gue pelajari 80-90 persen gue serap dari dia,” ujar Denny.

Menurut Denny, saat ia membuat video konten kedua, ia sekadar bercanda saat menyebutkan ada orang yang memberitahu soal Deddy yang terkena Covid-19. Denny Sumargo lantas menanyakan, apakah pernyataan itu bagian dari pertahanan Darko atas kesalahan ramalannya.

“Bukan, karena kalau lihat konten gue, gue sering mengakui ramalan gue meleset, ramalan meleset enggak menurunkan kredibilitas. Cuma seseorang sebesar dia, father of Youtube Indonesia, sampai akhirnya merasa begitu, haduh bisa sebodoh ini,” ujar Denny.

Setelah Deddy Corbuzier memberikan teguran keras, pesulap yang kini senang meramal, Denny Darko meminta maaf. Dalam video yang ia unggah di halaman Instagramnya, Jumat, 27 Agustus 2021, Denny meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. "Hallo sense seeker, di video ini saya Denny Darko dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada kalian semua, atas apa yang saya dan konten bikin mengenai off-nya master Deddy dari medsos dan podcastnya."

