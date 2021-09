This Is Indonesia Atta Halilintar Terpampang di Times Square, Krisdayanti Bangga

Lagu This Is Indonesia yang dirilis Atta Halilintar terpampang di Times Square New York, Amerika Serikat. Foto: Instagram/@attahalilintar.

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu This Is Indonesia yang dirilis Atta Halilintar terpampang di videotron Times Square, New York, Amerika Serikat. Videotron tersebut terpajang di salah satu sudut gedung yang seberangan dengan Hard Rock Cafe New York.

Atta membagikan video rekaman yang menampilkan wajahnya, Aurel Hermansyah, Krisdayanti, Lenggogeni Faruk, dan DJ BEAUZ secara bergantian di dua videotron terpisah di tengah ramianya lalu lintas kota New York. Terdengar lagu This Is Indonesia yang mengiringi video tersebut. “Berkibarlah Merah Putih. Hi World #ThisIsIndonesia,” tulis Atta pada keterangan video di Instagram pada Rabu, 1 September 2021.

Unggahan Atta ini mendapat komentar dari Krisdayanti, sang ibu mertua. “Nak, Masya Allah,” tulis Krisdayanti. Tidak hanya itu, Krisdayanti juga mengunggah ulang unggahan Atta itu di halaman Instagramnya. “Karya anak kami, selamat bapak ibu Halilintar, putranya,” tulis Krisdayanti bangga.

Atta mengomentari unggahan Krisdayanti dengan menyebut suara Krisdayanti yang terbaik. Kekagumannya pada sang ibu mertua membuat Atta Halilintar mengajak Krisdayanti bergabung di proyeknya. "Mimi suaranya terbaik," tulis Atta. “Terima kasih nak, Loli dan Loli mini nanti juga terbaik!,” balas Krisdayanti.

ADVERTISEMENT

Kebanggaan bukan hanya dirasakan oleh Krisdayanti, ibunda Atta, Lenggogeni Faruk juga sangat bangga terhadap prestasi yang telah diraih oleh putra pertamanya ini. "Proud of you son @attahalilintar , Merah Putih berkibar dengan gagahnya, Indonesia ditayangkan secara besar-besaran di New York Times Square. You are unstoppable son," tulisnya di Instagram.

Lagu This Is Indonesia yang trending sejak pertama kali dirilis dibuat berisi pesan tentang persatuan Indonesia, mengenal, dan mempelajari kembali bagaimana Indonesia yang kaya ini memiliki budaya luhur. Atta berharap lagu ini bisa melecut semangat positif masyarakat agar tangguh di tengah pandemi. Untuk lagu ini selain mengajak keluarganya, Atta juga menggaet DJ BEAUZ

Unggahan Atta mengenai This Is Indonesia yang terpampang di Times Square ini mendapat beragam komentar dari selebritas Indonesia yang ikut merasa bangga. “Maju terus,” tulis Marshanda. “Aku bangga jadi anak Indonesia,” tulis Ikmal Tobing. “Keren bro,” tulis Darius Sinathrya.

Atta Halilintar merilis lagu berjudul #THISISINDONESIA untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Lagu hasil kolaborasi dengan DJ BEAUZ, disc jockey internasional keturunan Indonesia ini diluncurkan 15 Agustus 2021. “Komposisi yang ada pada lagu ini merupakan perpaduan musik modern dan musik etnik khas Indonesia yang akan memikat telinga para penikmat musik Tanah Air,” kata Atta.

DEWI RETNO

Baca juga: Tak Hanya Indonesia, #THISISINDONESIA Atta Halilintar Trending di 3 Negara Lain