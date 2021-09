Kesal dengan Aldi Taher, Deddy Corbuzier Ogah Undang di Podcastnya Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Deddy Corbuzier mengaku kesal dengan kelakuan pesinetron Aldi Taher. Saking kesalnya, Deddy enggan mengundang Aldi lagi di acara podcastnya. “Sudah enggak kenal lagi sekarang, goodbye,” ujar Deddy kepada Luna Maya saat berbincang di podcast Deddy, Selasa, 31 Agustus 2021.

Baik Deddy ataupun Luna pernah mengundang Aldi Taher sebagai bintang tamu di acara podcast mereka. Luna Maya mengaku, ia penasaran dengan sosok Aldi di balik kelakuan ajaibnya. “Ada dong pasti, dia pengen eksistensinya tetap diomongin,” ujar Luna membantah omongan Deddy soal tidak ada yang menarik dari suami Salsabillih tersebut.

Usai mengundang Aldi Taher, Deddy Corbuzier meminta maaf telah mengundangnya. Sebelumnya Deddy pernah mengundang Aldi Taher dan Dinar Candy. Mantan suami Dewi Perssik ini dipertemukan dengan Dinar Candy untuk mengklarifikasi penyataan sebelumnya yang mengatakan video kontennya maksiat.

Aldi Taher dan Dinar Candy saat menjadi tamu di podcast milik Deddy Corbuzier. Foto: Youtube Deddy Corbuzier.

Kali ini Deddy merasa Aldi Taher adalah pecundang karena hanya berani mengklaim Dinar Candy. Padahal di podcast, Deddy juga pernah mengundang Anya Geraldine dan Nikita Mirzani yang juga berpakaian terbuka.

Deddy beranggapan, tidak semua tempurung kepala ada isinya. Pendapat Deddy dibenarkan Luna yang sebenarnya menganggap Aldi unik. “Ya benar sih, unik. Tapi kesel gue, pengen heart to heart. Eh dibecandain gitu ya udah males, let’s not talk about him,” ujar Luna.

Deddy juga mengkritik aksi Aldi Taher yang selalu mengaitkan segala sesuatu dengan agama. Seperti yang terjadi saat Aldi Taher berdebat dengan Rigen. Saat Rigen mengatakan Deddy memiliki media yang besar yaitu kanal Youtubenya, Aldi Taher membantah dengan mengatakan, "Yang besar hanya Allah."

Di lain pihak, Aldi Taher membuat Instagram story yang membawa-bawa podcast Deddy saat mengundang Dinar, 26 Agustus 2021. Aldi kembali menyebut podcast Deddy Corbuzier dan Dinar adalah unggahan maksiat. “Alhamdulillah yang mengingatkan postingan Deddy dan Dinar itu adalah postingan maksiat dan Insya Allah diingatkan untuk dihapus, adalah cicit Fir'aun,” tulis Aldi, Selasa, 31 Agustus 2021.

DEWI RETNO

