Kanye West Rilis Album Donda, Penantian Panjang yang Punya Makna Mendalam

TEMPO.CO, Jakarta - Kanye West akhirnya merilis album terbarunya Donda pada Minggu, 29 Agustus 2021 waktu setempat. Ini adalah album studio ke-10 yang sekaligus sebagai tanda berakhirnya penundaan album selama lima pekan terakhir termasuk empat acara public listening dan banyak spekulasi di media sosial.



Kanye West punya alasan tersendiri memilih Donda sebagai judul di album terbarunya ini. Donda adalah nama ibu Kanye West yang telah meninggal pada 2007. Rencananya Donda akan dirilis bulan Juli tahun lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun ibunya. Namun rencana tersebut batal dan baru dirilis kemarin.



Donda dirilis dua tahun sejak album studio ke-9 yang berjudul Jesus is King. Jay-Z, The Weeknd, Jay Electronica, Travis Scott, Young Thug, Lil Baby, Kid Cudi, Pop Smoke, dan lainnya muncul dalam album ini. Total ada 27 lagu di album Donda. Salah satunya lagu Jail, Kanye West menghadirkan Brian Warner alias Marilyn Manson sebagai komposer dan penulis lirik, yang secara kontroversial muncul di acara public listening ketiga Kanye West di Chicago. Di lagu New Again, Kanye West menggandeng Chris Brown sebagai komposer dan penulis lirik.



Album karya pemenang Grammy kali ini mengalami beberapa kali penundaan karena dipromosikan di beberapa acara public listening. Pertama di Las Vegas, kemudian di Atlanta pada 23 Juli dan 6 Agustus, terakhir pada Kamis lalu di Chicago. Kanye West bahkan sampai tinggal di dalam stadion Mercedes Benz Atlanta di musim panas ini untuk menyelesaikannya.



Menjelang perilisan albumnya, Kanye West muncul di media sosialnya dan mengunggah foto-foto dan mengungkapkan bahwa manajer DaBaby tidak menghapus lirik rapper di lagu Jail. Dalam unggahannya, Kanye West menuding Universal Music Group merilis album Donda tanpa persetujuan darinya. Ia menuliskan bahwa lagu Jail pt. 2 tidak diizinkan untuk masuk dalam albumnya.



Lagu Jail menampilkan Jay-Z dan Jali pt. 2 menampilkan DaBaby. Lagu Jail pt. 2 tidak tercantum di awal perilisan Donda di layanan streaming. Karena ada masalah, akhirnya lagu tersebut baru muncul di sore hari. Akhirnya Kanye West menghapus unggahan tersebut.



Preview resmi pertama Donda muncul dalam iklan Beats by Dre yang dibintangi Sha'Carri Richardson, pelari asal Amerika Serikat. Di iklan tersebut menampilkan lagu karya Kanye West berjudul No Child Left Behind. Richardson membantu mempromosikan lagu Donda lainnya seperti, Glory dengan Dr. Dre dalam iklan Beats by Dre kedua.

