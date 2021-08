Jesselyn Juara MasterChef Indonesia Season 8, Hasil dari Mimpi dan Ketekunan

TEMPO.CO, Jakarta - Jesselyn Lauwreen atau yang lebih akrab disapa Jesselyn berhasil keluar sebagai juara di MasterChef Indonesia Season 8. Perempuan 21 tahun asal Medan ini mengalahkan Nadya di babak grand final yang disiarkan pada Minggu, 29 Agustus 2021.

Jesselyn dan Nadya hanya berselisih 21 poin dari total tiga kali putaran memasak. Jesselyn memperoleh 1940 poin sedangkan Nadya 1919 poin dari para juri. Hal ini membuat Jesselyn berhasil membawa pulang hadiah sebesar Rp 100 juta dan sebuah mobil transmisi otomatis. Sebagai juara kedua, Nadya mendapatkan hadiah uang tunai Rp 50 juta dan sebuah mobil transmisi manual. Suhaidi Jamaan atau Lord Adi sebagai juara ketiga juga berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 10 juta.

Jesselyn tidak bisa menutupin rasa bahagianya. Perempuan lulusan sekolah kuliner dan perhotelan ternama dunia, Le Cordon Bleu di Paris ini hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya. Ia tidak menyangka kerja keras dan ketekunannya selama ini membuahkan hasil yang sangat membanggakan.

"Aku ga expect aku bisa sampai sejauh ini, dari belajar non-stop dari pagi sampai malam, menulis notes yang aku pelajari dari buku-buku sklh, buku resep, online, youtube, semua di satu buku itu yang selalu aku bawa kemana-mana," tulis Jesselyn di Instagram pada Minggu malam, 29 Agustus 2021.

ADVERTISEMENT

Jesselyn menempuh pendidikan di Paris dan Thailand untuk mengejar cita-citanya di bidang kuliner. Ia rela jauh dari keluarga dan belajar untuk hidup mandiri. Selama beberapa tahun belakangan ini, Jesselyn mengaku sering menyaksikan grand final MasterChef Indonesia mulai dari Season 5 hingga 7. "Di dalem hati cuman bisa berdoa dan berharap kalau aku bisa nyampai di tahap itu," tulisnya.

Ada kalanya Jesselyn putus asa terhadap mimpinya itu. Namun satu yang selalu jadi pegangannya, selalu memberikan yang terbaik semampunya. "Kadang-kadang cuman bisa pasrah, karena aku tau, aku selalu, selalu, kasih yang terbaik. Mau gagal, mau kurang perfect, mau kurang on point, at the end of the day, i always give my best," tulisnya.

Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mimpi yang selama ini ia bayangkan terwujud. Menjadi juara di MasterChef Indonesia Season 8 tidak akan menghentikan langkah Jesselyn untuk tetap mendalami dunia memasak. "Saya Jesselyn Lauwreen, pemenang Masterchef Indonesia Season 8. Dan saya berjanji, untuk selalu memasak dengan cinta, dan perhatian, untuk selalu belajar, menjadi lebih baik, dan saya tahu, ini baru permulaan," tulisnya.

Baca juga: Jika Juara MasterChef Indonesia, Jesselyn Janji Akan Persembahkan ke Lord Adi