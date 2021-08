Jika Juara MasterChef Indonesia, Jesselyn Janji Akan Persembahkan ke Lord Adi

TEMPO.CO, Jakarta - Jesselyn Lauwreen atau yang lebih akrab disapa Jesselyn merupakan salah satu peserta MasterChef Indonesia Season 8 yang berhasil melajur ke tahap grand final. Hari ini akan menjadi penentuan bagi Jesselyn dan Nadya siapa yang akan membawa pulang piala MasterChef Indonesia Season 8.

Jesselyn diketahui dekat dengan Suhaidi Jamaan atau Lord Adi yang tereliminasi di babak tiga besar. Kesedihan Jesselyn terlihat saat Lord Adi pulang meninggalkan galeri MasterChef Indonesia pekan lalu. Menurutnya, Lord Adi berhasil membuat sejarah dan standar baru di MasterChef Indonesia.

Di mata Jesselyn, Lord Adi adalah sosok yang baik dan beda dari peserta lainnya. "Kamu adalah seorang sosok ayah, best friend, buddy, little boy, my doctor, my masseuse, orang yang selalu aku temui disaat aku butuh seseorang," tulis Jesselyn di Instagram pada Minggu, 22 Agustus 2021.

Perempuan berusia 21 tahun yang merupakan lulusan sekolah kuliner dan perhotelan ternama dunia, Le Cordon Bleu di Paris ini menganggap Lord Adi sebagai orang yang spesial karena sangat berjasa untuk hidupnya. Ia bahkan berjanji jika keluar sebagai pemenang MasterChef Indonesia Season 8, ia akan mempersembahkan kemenangannya itu untuk Lord Adi.

ADVERTISEMENT

"Pak adi, aku janji, kalau aku menang piala masterchef, aku bakal menangin untuk kamu! Kamu telah membuat aku menjadi orang yang lebih baik, koki yang lebih pinter dan tenang," tulisnya. "Anda mungkin tidak memenangkan uang, piala, mobil, tetapi Anda telah memenangkan hati semua orang."

Apapun yang dilakukan Lord Adi kedepannya, Jesselyn akan tetap mendukung dan memberikan semangat. "Saya tidak akan pernah mengkhianati Anda, meninggalkan Anda, saya akan mendorong Anda untuk menjadi lebih besar, dan saya meyakinkan Anda, semuanya akan baik-baik saja," tulisnya.

Ungkapan Jesselyn ini ditanggapi oleh Lord Adi. Ia menghibur dirinya sendiri dan Jesselyn bahwa ada sisi positif yang bisa dipetik dari kegagalannya melaju ke babak grand final. "Saya senang bahwa saya tidak harus bertarung dengan Anda di final," tulis Lord Adi di kolom komentar.

Grand Final MasterChef Indonesia akan disiarkan hari ini, Minggu, 29 Agustus 2021 pukul 17.15 WIB di RCTI. Ini akan menjadi babak penentuan pemenang MasterChef Indonesia Season 8, antara Jesselyn dan Nadya.

Baca juga: Terima Kekalahan, Lord Adi Bersyukur Jadi Peserta MasterChef Indonesia