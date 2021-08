Cristiano Ronaldo Balik ke MU, Arief Muhammad Bandingkan seperti Iqbaal Ramadhan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar kembalinya Cristiano Ronaldo ke klub lamanya, Manchester United disambut gembira oleh penggemar MU. Nama seperti Pandji Pragiwaksono, Ibnu Jamil, dan Arief Muhammad ikut bereaksi menanggapi kabar ini.

Seperti Pandji yang membagikan video di Instagram Storynya, Jumat, 27 Agustus 2021, menanggapi kabar soal Ronaldo. “Cristiano Ronaldo hahaha. Juara atau kagak, kagak peduli, ini akan jadi musim yang menyenangkan,” ujar Pandji gembira.

Tidak hanya itu, Pandji juga mengunggah di halaman Instagramnya foto perkiraan posisi pemain MU di lapangan. Foto ini diambil Pandji dari unggahan akun BT Sport. “Happy Birthday @manchesterunited fans ,” tulis Pandji.

Sementara Ibnu Jamil mengunggah kembali videonya saat bertemu langsung dengan Ronaldo. Saat itu, Ronaldo masih bermain di klub Juventus dan sedang memberikan tanda tangan untuk penggemar yang menunggunya. “Izin posting ini lagi ya jon, welcome back cing Aldo @cristiano glad to see you again. Teriak Glory Glory Man United lagi yuk,” tulis presenter olahraga ini.

Arief Muhammad yang juga penggemar dari MU ikut mengunggah kabar ini. Di halaman Instagramnya Arief mengunggah ulang cuitan dari akun twitter resmi MU soal kepulangan Cristiano Ronaldo. “Wadaw,” tulis Arief singkat.

Influencer, Arief Muhammad mengunggah foto tangkap layar media online di Korea Selatan yang menampilkan dirinya. Foto: Instagram Arief Muhammad

Arief, lewat akun Twitternya @Poconggg mencuitkan penjelasan mengapa pulangnya Ronaldo ke MU begitu berharga bagi penikmat sepak bola. Cuitan itu ditujukan kepada perempuan yang tidak suka sepak bola.

"Buat cewek-cewek yang bingung kenapa cowok-cowok heboh sama MU, biar paham gini deh. Ngelihat Cristiano Ronaldo kembali ke MU itu kurang lebih kayak ngelihat Iqbaal Ramadhan balik ke Coboy Junior. Kayak nggak mungkin, tapi sekalinya kejadian bikin lega," tulisnya, tadi pagi.

Beberapa jam sebelum diumumkan oleh pihak MU, Ronaldo masih ramai dibicarakan akan pindah ke klub pesaingnya Manchester City. Arief sendiri sempat menerima pesan langsung dari netizen yang bercanda meminta 30 juta euro untuk mencegah kepindahan Ronaldo ke City. “Astaga yang kita pikirin sama, bro @putrasiregarr17 transferin 1 juta nih biar enggak halu,” tulis Arief melalui Instagram storynya.

Akhirnya Cristiano Ronaldo tak jadi bergabung dengan Manchester City. Dia justru kembali ke klub lamanya yang merupakan rival sekota City, Manchester United. Kesepakatan pembelian pemain Portugal itu dari Juventus diumumkan Manchester United Jumat, 27 Agustus 2021.

"Manchester United dengan senang hati mengkonfirmasi bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk transfer Cristiano Ronaldo, namun masih tergantung pada kesepakatan soal persyaratan pribadi, visa, dan medis," demikian pernyataan klub Liga Inggris itu.

DEWI RETNO

