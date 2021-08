3 Lagu Hits Nirvana di Album Nevermind, Ada Lirik Merek Deodoran

TEMPO.VCO, Jakarta - Spencer Elden mengajukan gugatan terhadap anggota band Nirvana yang masih hidup terkait album Nevermind, dengan tuduhan gambar itu adalah eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal di California, Elden menyatakan dia telah menderita kerugian seumur hidup akibat pemuatan foto tersebut.

"Terdakwa dengan sengaja memasarkan pornografi anak Spencer Elden dan memanfaatkannya untuk mempromosikan diri dan musik mereka atas biayanya sendiri," demikian gugatan Elden yang diajukan pada Selasa, 24 Agustus 2021.

Tidak bisa dipungkiri, album Nevermind adalah salah satu album terlaris Nirvana sepanjang masa, yang telah terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Di Spotify, salah satu lagu hits dari album ini, Smeels Like Teen Spirit sudah didengarkan lebih dari 1 juta pendengar. Sedangkan di Youtube, sudah lebih dari 1 miliar ditonton. Berikut kami rangkum lagu-lagu hits yang terdapat di dalamnya.

Lithium

Berdasarkan laporan americansongwriter.com, Kurt Cobain menulis lagu itu dengan membayangkan sebuah skenario di mana seorang pria, yang berduka atas kematian pacarnya, menemukan pelipur lara dengan menjadi sosok yang religious. Seperti yang sering terjadi pada materi Nirvana, ciri khas mereka yang tenang, berdistorsi, dan dinamis menambahkan dampak pada lagu, walaupun sedikit menutupi kepintaran lirik yang ditulis oleh Kurt.

Come As You Are

Lagu ini juga mendapatkan tempat yang baik bagi penggemar Nirvana. Tidak bisa dipungkiri, lagu ini sangat melekat pada diri Nirvana dengan riff gitar dan bass nan catchy yang menyatu dengan baik. Menurut Charles R. Cross, penulis buku Here We Are Now: The Legacy of Kurt Cobain and Nirvana, lagu ini terinspirasi dari iklan tahun 1940-an untuk Aberdeen's Morck Hotel, yang motonya adalah “Come As You Are.”

"The Morck telah bobrok selama bertahun-tahun, tetapi itu adalah salah satu dari banyak tempat di Aberdeen di mana teman-teman Kurt mengatakan kepada saya bahwa dia (Kurt Cobain) selama masa remaja menghabiskan diri sebagai 'tunawisma'," kata Cross setelah diperlihatkan iklan tersebut.

Smeels Like Teen Spirit

Lagu ini sangat dekat dengan berbagai generasi, tidak hanya mereka yang lahir atau besar di era Nirvana menokupasi dunia, bahkan remaja-remaja geneasi 2000-an acap kali mendengarkan lagu ini di berbagai platform digital. Terbukti dengan banyaknya jumlah klik untuk lagu ini di kanal Youtube Nirvana.

Gilbert Chocky dalam bukunya Kurt Cobain, judul lagu ini diambil dari grafiti yang ditulis oleh Kathleen Hanna, teman Tracy (pacar Kurt Cobain), yang menyindir bau deodoran di baju Kurt. Ketika mereka memberikan judul lagu tersebut, tak satupun anggota Nirvana yang menyadari bahwa lagu itu memuat merek deodoran. Hal ini diketahui setelah Smeels Like Teen Spirit meledak di pasaran.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Tuntutan kepada Nirvana, Kisah Pembuatan Album Nevermind dan Ide Kurt Cobain