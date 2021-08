Sapa Penggemar di Indonesia, Keane Tampil di Mola Chill Fridays Besok Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Mola Chill Fridays akan menghadirkan band asal Inggris, Keane pada Jumat, 27 Agustus 2021. Sejumlah lagu hits yang dipopulerkan oleh Keane antara lain, Everybody’s Changing, Somewhere Only We Know, dan Crystall Ball.

Lagu-lagu tersebut sempat meledak di tahun 2000-an silam dan menjadikan album debut Hopes and Fears sebagai album terlaris di masanya. Besok malam mulai pukul 21.00 WIB, Keane kembali tampil di depan publik Indonesia secara langsung dari London, setelah kedatangannya terakhir di Jakarta pada konser Strangeland 2012 silam.

Keane baru saja merilis EP berjudul Dirt dalam format vinyl dan berisi empat lagu saja yaitu Dirt, Nothing to Something, Burning the Days, dan November Days. Lagu-lagu tersebut sudah bisa dinikmati di platform digital mulai 13 Agustus 2021 lalu.

Dalam sebuah video singkat yang dikirimkan ke Mola, Keane sempat mengirimkan pesan dalam Bahasa campuran, Inggris dan Indonesia. Mereka menyapa penggemarnya di Indoensia. “Hello Indonesia. We are Keane. Don’t miss us at Mola Chill Fridays on August 27. Sampai Jumpa," kata mereka dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 26 Agustus 2021.

Beranggotakan Tom Chaplin (vokal), Tim Rice-Oxley (piano/kibor), Richard Hughes (drum) dan Jesse McQuin (bass), band yang dibentuk pada 1997 ini langsung meraih sukses dengan rilisan album pertama pada 2004. Sayangnya setelah merilis album The Best of Keane di 2013, band ini memutuskan untuk hiatus.

Baru pada September 2019, Keane kembali dengan album Cause and Effect. Rencana tur album tersebut di Eropa dan Amerika Latin harus ditunda karena pandemi yang pecah di 2020. Meski begitu, penundaan ini tidak menghalangi band beraliran britpop ini untuk tetap produktif dan berkarya.

