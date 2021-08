Trailer Spider-Man: No Way Home Ditonton 355 Juta Sehari, Tom Holland: Ini Gila

Tom Holland mengunggah pemberitaan mengenai filmnya, Spider-Man: No Way Home. Foto: Instagram Tom Holland.

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Holland tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai trailer film terbarunya, Spider-Man: Now Way Home dirilis. Dalam 24 jam setelah dirilis pada Selasa, 24 Agustus 2021, trailernya sudah ditonton sebanyak 355 juta orang di seluruh dunia.

Melalui Instagramnya, Tom mengunggah potongan berita dari portal online Variety. Di judulnya tertulis trailer Spider-Man: No Way Home mengalahkan rekor yang dibukukan oleh Avengers: Endgame. “Ini luar biasa, aku sejujurnya tidak bisa percaya ini. Film ini sangat gila dan aku tidak sabar berbagi dengan kalian #BEcarefulwhatyouwishforparker,” tulis Tom melalui Instagram Storynya, Rabu, 25 Agustus 2021.

Trailer Spider-Man: No Way Home, sudah bocor sehari sebelum resmi rilis di CinemaCon. Meski demikian dalam 24 jam, trailer ini mampu mengajak 355 juta orang di seluruh dunia untuk menontonnya. Rekor ini melampaui hasil yang dicapai oleh trailer film Avengers: Endgame yang ditonton oleh 289 juta orang saat debut di Desember 2018.

Menurut Sony Pictures, seperti dilansir Variety, film Spider-Man: No Way Home juga menjadi yang paling banyak di-mention di media sosial. Dalam 24 jam terakhir, ada 4,5 juta orang yang menulis soal film ini. “Ini semakin gila,” tulis Tom di halaman Instagramnya.

ADVERTISEMENT

Aktor asal Inggris pemeran Peter Parker di film Spider-Man, Tom Holland menyapa penggemarnya saat Meet and Greet di kawasan Nusa Dua, Bali, Senin, 27 Mei 2019. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian promo film Spider-Man: Far From Home. ANTARA

Unggahan Tom mengenai kabar rekor Spider-Man: No Way Home ini dikomentari oleh selebritas lainnya. “Whoa, itu hal yang sangat besar, brother,” tulis Dwayne Johnson atau The Rock. “Kira bergerak besar-besaran,” tulis Jacob Batalon yang berperan sebagai Ned Leeds, sahabat Peter Parker. “Let’s go,” tulis Marisa Tomei, yang berperan sebagai May, bibi dari Peter Parker.

Dalam trailer Spider-Man: No Way Home diceritakan kehidupan Peter Parker usai identitasnya sebagai Spider-Man dibongkar oleh Mysterio. Peter harus menemui Dr. Strange untuk mengubah keadaan seperti semula dan orang lupa kalau ia adalah Spider-Man. Dr. Strange menyetujui permintaan Peter tapi sudah mengingatkan bahaya yang akan terjadi.

“Semakin lama kamu di sana, akan semakin berbahaya. Berhati-hatilah dengan yang kamu inginkan, Parker,” ujar Doctor Strange sebelum akhirnya memindahkan Peter ke dimensi lain.

Benar saja, karena di pengujung trailer musuh Spider-Man, Doctor Octopus hadir kembali menyapanya. Karakter Doctor Octopus yang diperankan oleh Alfred Molina ini sudah tewas di film Spider-Man 2, saat karakter Peter Parker diperankan oleh Tobey Maguire. Tidak hanya itu, di trailer juga ada bom labu yang merupakan ciri khas dari Green Goblin. Juga rangkaian kilat yang merupakan ciri khas dari Electro.

Selain menampilkan musuh-musuh lama film Spider-Man: No Way Home, juga dikabarkan akan menampilkan karakter Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire. Bahkan beredar juga kabar yang menyebutkan Andrew Garfield, pemeran Spider-Man lain, juga akan tampil di film ini. Jadi, bayangkan keseruannya, saat Spider-Man: No Way Home menampilkan Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland dalam satu frame. Tak sabar!

DEWI RETNO

Baca juga: Spider-Man: No Way Home, Tom Holland Kembali Bertemu dengan Musuh Lama