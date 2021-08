Denny Darko Disebut Sebar Rumor Deddy Corbuzier Syuting Film Fantastic Four

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Denny Darko mendapat teguran dari Deddy Corbuzier karena berbohong di konten ramalannya, kini muncul dugaan baru. Denny Darko disebut menyebarkan rumor mengenai Deddy Corbuzier yang pamit dari media sosial beberapa pekan lalu karena sedang syuting film Hollywood di Amerika.

Hal ini diungkapkan oleh pesulap Bow Vernon saat menanggapi unggahan Deddy Corbuzier beberapa jam lalu mengenai pernyataan Denny Darko. "Halah.. !! Kemaren gw denger dia ngomong ke temen-temen magician, Kalo dia punya teori, lo ke US shooting Fantastic 4. Kenapa sekarang beda? SAMPAH ! Pesulap kok ngeramal hidup orang??" tulis Bow Vernon di kolom komentar.

Denny Darko memang dikenal sebagai pesulap namun sejak beberapa waktu belakangan ia lebih aktif membuat konten ramalan dan membaca kartu tarot. Deddy Corbuzier menanggapi pernyataan Bow Vernon itu dengan emotikon tertawa. Terlihat kekasih Deddy Corbuzier, Sabrina Chairunnisa juga memberikan emotikon tersenyum.

Netizen juga ramai memberikan tanggapannya mengenai pernyataan Bow Vernon itu. "Biasa kalau udah gak laku di tv ya gtu deh wkwkkw," tulis @syam_shaden. "Itu kan temen anda juga coba ngomong baik-baik antar teman," tulis @galuhcandrakirana29. "Kurang job kali doi, makanya ngeramal," tulis @rubiksondimen.

Dugaan Deddy Corbuzier bergabung di film Fantastic Four mencuat setelah ayah Azka Corbuzier itu mengunggah foto sedang membaca komik Fantastic Four. "Ada sesuatu momen yang sangat spesial, sesuatu yang besar dan bersejarah akan datang. #four," tulis Deddy Corbuzier pada keterangan foto yang diunggah di Instagram pada 30 Juli 2021.

Rekan pesulap lainnya, Demian Aditya juga ikut mengomentari unggahan Deddy Corbuzier yang merasa geram dengan pengakuan Denny Darko. "Yaaaa begitulah," tulis Demian di kolom komentar.

Hal serupa diungkapkan Ivan Gunawan. Ia mengatakan Denny Darko pernah terlibat masalah dengan Ruben Onsu. "Wowww pas banget nie Master ... kemaren baru kena Ama @ruben_onsu," tulis Ivan Gunawan. Deddy Corbuzier mengaku tidak tahu masalah yang dimaksud oleh Ivan Gunawan. "Ga tau gw masalah apaan," tulisnya.

Denny Darko mengaku tahu sejak awal bahwa Deddy Corbuzier terpapar Covid-19 namun sengaja merahasiakannya. Denny Darko membuat dua video yang berisi hasil ramalannya tentang Deddy Corbuzier. Namun hal tersebut dibantah oleh Deddy Corbuzier. "Saat gue nonton video pertama. Ya itu hiburan yang salah tidak apa-apa. Saat video kedua bilang sudah tahu karena ada ada pihak yang memberitahu, Tidak, anda tidak tahu," tulis Deddy Corbuzier di Instagram pada Kamis, 26 Agustus 2021.

