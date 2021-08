Sean Connery, James Bond yang Pernah Menjadi Tukang Batu dan Binaragawan

TEMPO.CO, Jakarta – Sosok Sean Connery sangat melekat bagi penggemar film legendaris agen rahasia Inggris 007, James Bond.

Sean Connery merupakan pemeran tokoh James Bond, sejak pertama kali rilis di tahun 1962. Tak hanya itu, aktor asal Skotlandia ini juga membintangi beberapa film ternama, seperti Robin and Marian (1976), The Name of Rose (1986), dan Indiana Jones and The Last Crusade (1989).

Memiliki nama lengkap Thomas Sean Connery, dirinya lahir pada 25 Agustus 1930 di Fountabridge, Skotlandia. Connery dibesarkan di lingkungan keluarga sederhana, ayahnya, Joe merupakan seorang supir truk sedangkan ibunya, Euphemia, adalah buruh cuci. Semasa muda, Connery dikenal sebagai pemuda yang pandai matematika dan memiliki kreativitas tinggi.

Melansir dari laman biography.com. Connery muda memiliki kisah imajinatifnya sendiri tentang orang Mars dan orang gila. Selain itu, ketertarikannya dengan dunia perfilman juga sudah tampak dengan cita-citanya yang ingin bermain ke Blue Halls, sebuah gedung bioskop lokal.

Anak sulung dari dua bersaudara ini pernah mendaftar di sebuah lembaga angkatan laut bernama Royal Navy saat usianya menginjak enam belas tahun. Namun, berselang tiga tahun, dirinya memutuskan keluar dari karir angkatan lautnya karena penyakit maag yang dideritanya. Connery sempat melakukan jenis pekerjaan lepas, seperti menjadi tukang batu, penjaga pantai, dan penggosok peti mati. Selain itu, Connery menghabiskan waktunya dengan menjadi binaragawan hingga akhirnya mengantarkan dirinya ke dunia akting.

Karirnya di industri hiburan pun melalui lika-liku perjuangan. Sebagaimana dikutip dari laman resmi milik Connery, seanconnery.com, dirinya pernah menjadi bagian paduan suara sampai modelling selama delapan tahun. Debutnya dimulai ketika menjadi lawan main Lana Corner di film Another Time Another Place (1958), setelah itu, Connery mulai aktif membintangi beberapa film.

Empat tahun setelahnya, Connery dipercaya menjadi aktor pertama yang memerankan tokoh mata-mata legendaris, James Bond, pada 1962 bertajuk James Bond: Dr. No (1962). Setidaknya, dirinya memainkan lima film pertama James Bond yang diproduksi oleh Eon Production.

Melansir laman britannica.com, beragam penghargaan telah diperoleh Sean Connery semasa hidupnya. Beberapa penghargaan diberikan kepadanya, seperti pada 1999, Connery memperoleh penghargaan Kennedy Center Honor ke- 22 atas dedikasinya terhadap seni dan budaya, yang diberikan langsung Presiden Bill Clinton di Washington DC.

Sean Connery juga mendapatkan gelar kebangsawanan oleh Ratu Elizabeth II pada 2000. Connery dikenal sebagai sosok yang vokal akan kemerdekaan tanah kelahirannya, Skotlandia. Dunia berduka saat pemeran James Bond ini mengembuskan naas terakhirnya, di usia 90 tahun pada 31 Oktober 2020.

NAOMY A. NUGRAHENI

