4 Drama Korea Tayang Agustus 2021 Termasuk Drakor Terbaru Kim Yoo Jung

TEMPO.CO, Jakarta – Sebagai salah satu industri andalan Korea Selatan, drama korea atau drakor selalu menayangkan cerita-cerita menarik di setiap tahunnya. Ada beragam drakor yang akan menghibur di sepanjang tahun bagi penggemar k-drama. Dilansir dari berbagai sumber, berikut lima drama korea yang sedang tayang (on-going) dan akan tayang pada Agustus 2021.

Policy University

Bagi para pengikut setia K-drama, rilisnya drakor Policy University merupakan kabar gembira tersendiri. Pasalnya, drama yang rilis pada 9 Agustus 2021 lalu ini menampilkan bintang-bintang kenamaan Korea Selatan. Dilansir dari laman phonesiki.com, beberapa aktris dan aktor tersebut diantaranya Cha Tae- Hyun, Jinyoung, dan Krystal Jung. Drama ini ditayangkan oleh saluran KBS2 setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 KST.

Drama ini mengangkat latar tempat di Universitas Polisi dengan Yoo Dong Man (Cha Tae Hyun) sebagai mantan detektif sekaligus profesor yang bekerjasama dengan para mahasiswanya dalam melakukan investigasi. Dua mahasiswa tersebut adalah Kang Sun Ho ( Jin Young), mantan seorang peretas, dan Oh Kang Hee (Krystal Jung), mahasiswa kepolisian.

The Second Husband

Serial drama korea yang satu ini rilis pada 9 Agustus 2021 dan sedang tayang di saluran tv MBC. Drama The Second Husband ini memiliki genre thiller dengan menggabungkan tiga unsur, yakni cinta, balas dendam, dan perselingkuhan, Tayang setiap Senin sampai Jumat, dilansir dari laman mydramalist.com, drama ini menampilkan aktor dan aktris papan atas Korea Selatan. Beberapa nama pemain drama ini diantaranya Uhm Hyun Kyung, Han Ki Woong, Yoon Seung Ah, dan Cha Seo Won.

Fly High Butterfly

Sebagaimana dilansir dari laman hancinema.net, drama yang dibintangi oleh Kim Hyang Gi dan Daniel Choi menceritakan mengenai kehidupan pekerjaan di sebuab salon bernama Fly Up Butterfly. Kim Hyang Gi dalam drama ini berperan sebagai Kim Bbeum yang bekerja sebagai asistem magang di salon Butterfly High. Sementara itu, Daniel Choi adalah penata rambut senior di salon tersebut. Serial drama ini berusaha mengajak penonton untuk mencintai diri sendiri melalui keseharian aktivitas salon. Drama yang ditayangkan di JTBC ini akan menemani penonton setiap Senin dan Selasa.

Lovers of The Red Sky

Rilis pada 23 Agustus 2021, drama ini menampilkan Kim Yoo Jung dan Ah Hyeo Seop sebagai pemeran utamanya Lovers of The Red Sky. Melansir laman asianwiki.com, bertemakan Saeguk, seri drama ini menawarkan plot cerita yang tak kalah seru. Kisah ini mengangkat tema romantis era Joseon, ditampilkan melalui lakon Hong Chong Gi (Kim Yoo Jung) seorang pelukis handal yang jatuh cinta dengan Ha Ram (Ah Hyeo Seop), sosok perwira bidang astronomi, meteorologi, geografi dan seni ramalan yang buta. Namun, meskipun Ha Ram tidak sempurna, Chong Gi tetap mencintai dan terus mendekatinya.

NAOMY A. NUGRAHENI

