Trending #1 YouTube, Wonderland Indonesia Hampir Batal Rilis karena Kurang Biaya

TEMPO.CO, Jakarta - Video musik Wonderland Indonesia berhasil memuncaki trending nomor 1 di YouTube. Video yang diunggah pada Selasa, 17 Agustus 2021 ini merupakan karya produser musik dan sinematografer Alffy Rev sebagai persembahan spesial di HUT RI ke-76.

Di balik kesuksesan Wonderland Indonesia, ternyata perjalanan Alffy Rev dan tim tidaklah mudah. Alffy mengatakan Wonderland Indonesia hampir batal dirilis tahun ini kerena keterbatasan biaya. "Enggak cukup kita pergi ke tempat indah seperti yang biasa kita lakuin, syuting di situ menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No, kita enggak cukup, wonderland ini harus divisualkan ya wonderland bukan hanya wonderful," kata Alffy dalam video Behind The Scenes of Wonderland Indonesia di kanal YouTube pribadinya pada Selasa, 25 Agustus 2021.

Ia sadar bahwa untuk merealisasikan itu perlu biaya sangat besar sehingga harus mencari sponsor. Alffy di proyek sebelumnya, Beauty of Bali sempat melelang mobil pribadinya untuk biaya produksi. "Kita harus ajuin ke pihak-pihak yang kalian tahu mana yang harusnya bertanggung jawab untuk ini, kenapa kita harus berjuang sendiri meskipun kita enggak mau bergantung juga tapi paling enggak kita di support," katanya.

Tidak mudah bagi Alffy dan tim untuk mencari sponsor karena rasa ragu dan ketidakpercayaan terhadap visi misi Wonderland Indonesia yang sudah direncanakan sejak beberapa bulan lalu. Hingga pada 12 Juli 2021, Alffy mengabarkan di Instagram bahwa Wonderland Indonesia kemungkinan besar ditunda hingga tahun depan karena tak kunjung mendapatkan sponsor.

"Jika sampai tanggal 17 Juli kita belum dapat suporter, kita putuskan untuk rilis di tahun depan. Itu momen kita pesimis," katanya. Tidak disangka, Doni Salmanan yang dikenal sebagai crazy rich asal Bandung ini bersedia mensponsori dan menjadi executive producer Wonderland Indonesia.

"Ini masuk banget deh sama yang ada dipikiran aku memang sangat berpotensi untuk mengembangkan karya-karya yang berbasis kemanusiaan, nusantara. Makanya apa salahnya sih buat gue mensupport Alffy Rev dalam segi mengembangkan citra Indonesia," kata Doni saat melakukan panggilan video dengan Alffy.

"Pesimisku Wonderland-nya sudah kehapus gitu tiba-tiba ada satu benih yang tumbuh enggak pakai (tunas) dulu, langsung beringin jadi kita langsung terbakar semangatnya," kata Alffy.

Sejak lima hari lalu, Wonderland Indonesia memuncaki trending #1 di YouTube. Alffy mengaku keberhasilan itu sebagai pembuktikan bahwa idealisme masih mampu menembus batas lini trending. "Bung @donisalmanan terimakasih untuk tidak ragu sedikitpun menjadi Executive Producer 'Wonderland Indonesia' !!! Anda menampar berbagai pihak yang sama sekali tidak peduli ketika kami berjuang mencari support untuk karya ini," tulis Alffy di Instagram pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Hingga saat ini, Wonderland Indonesia telah disaksikan lebih dari 8,5 juta kali. Alffy menggandeng penyanyi Novia Bachmid untuk menyanyikan sembilan lagu daerah yang dipadukan dengan musik tradisional dan modern. Dalam video musiknya, Novia juga mengundang perhatian dengan mengenakan pakaian tradisional secara bergantian mengikuti asal lagu daerah yang dinyanyikannya.

