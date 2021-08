Cinlok Pasangan Drakor Sampai Pelaminan, Siapa Saja?

Son Ye Jin dan Hyun Bin dalam potongan adegan drama Crash Landing on You yang tayang perdana di tvN pada 14 Desember 2019. Instagram.com

TEMPO.CO, Jakarta – Keberhasilan suatu drama Korea atau drakor, selain didukung jalan cerita yang apik, juga karena faktor para pemain yang terlibat di dalamnya. Chemistry yang diciptakan antara para pemain drama korea tak jarang menimbulkan kesan baper tersendiri bagi para penontonnya. Bahkan tak jarang, para penonton mengharapkan kisah-kisah dari para aktor, terutama aktor dan aktris korea terjadi di dunia nyata.

Meskipun tidak semuanya berlanjut ke jenjang nyata, tetapi berikut empat pasangan aktor dan aktris Korea Selatan yang cinta lokasi (cinlok) karena drama korea!

Hyun-Bin dan Son Ye-Jin (Crash Landing On You)

Pasangan Hyun-Bin dan Son Ye-Ji dikabarkan cinta lokasi setelah beberapa kali terlibat syuting bersama di beberapa drama. Melansir laman screenrant.com, keduanya mengonfirmasi kabar jalinan asmara mereka pada tahun ini. Drama Crash Landing On You (CLOY) yang tayang pada 2019 sebagai drama yang menyatukan mereka. Di drama ini, keduanya berperan sebagai pasangan kekasih yang berbeda dua kewarganegaraan, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Sebelumnya, Hyun Bin dan Son Ye-Ji sudah pernah terlibat di proyek film sama berjudul The Negotiation pada 2018.

Song Jong Ki dan Song Hye Kyo (Descendants of The Sun)

Pasangan yang dikenal dengan nama SongSong Couple ini juga mengalami cinta lokasi setelah peran yang mereka mainkan di drama korea Descendants of The Sun (2016). Dalam drama ini, keduanya berperan sebagai pasangan kekasih. Pasangan Song Jong Ki dan Song Hye Kyo bahkan telah melangsungkan pernikahan hingga ke dunia nyata pada 2017, sebagaimana mengutip laman scmp.com. Namun sayangnya, bahtera rumah tangga keduanya tidak bertahan lama, pada 2019 keduanya memutuskan bercerai karena kesibukan karir masing-masing.

Ryun Jun Yeol dan Lee Hye Ri (Reply 1988)

Bagi penonton drama Reply 1988 pendukung pasangan Seon Deok Seon (Lee Hye Ri) dan Kim Jung Hwan (Ryu Jeon Yeol) harus bersenang hati. Pasalnya, drama ini berhasil memupuk harapan bagi para penggemar yang mengalami sindrom second-lead male. Dilansir dari laman cosmo.ph, meskipun dalam drama, Jun Yeol tidak berakhir bersama Hye Ri, tetapi di dunia nyata, keduanya merupakan sepasang kekasih bahkan hingga saat ini.

Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung (Wighlifting Fairy Kim Bok-Joo)

Pasangan Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung sempat membuat geger para penggemar drakor pasca dikabarkan cinta lokasi berkat peran mereka sebagai pasangan kekasih di drama Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo pada 2016. Kabar ini diterima baik dan didukung oleh banyak penggemar mereka. Namun, pada 2017 keduanya dikabarkan telah berpisah setelah menjalin kasih selama empat bulan.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: Penggemar Drakor dan K-Pop Harus Tahu 7 Marga Terbanyak di Korea Selatan