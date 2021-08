Jang Ki Yong Wajib Militer, Dian Sastrowardoyo: Sehat Selalu Ya, Semangat

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Jang Ki Yong mulai hari ini akan menjalani wajib militer. Sebagai penggemar Jang Ki Yong, sehari sebelumnya Dian Sastrowardoyo membuat video singkat untuk memberikan semangat.

Dalam video tersebut, Dian Sastrowardoyo mengenakan kaos berwarna putih dengan foto Jang Ki Yong. Ia menunjukkan beberapa ekspresi wajah di depan cermin sambil direkam. Pada keterangan video ia juga meledek penggemar Jang Ki Yong lainnya.

"Buat yang besok ditinggal, yang tabah ya. Buat Jang Ki Yong yang besok berangkat wamil, sehat-sehat selalu ya, semangat," tulis Dian Sastro di Instagram pada Minggu, 22 Agustus 2021.

Video tersebut ditanggapi oleh Rossa yang juga diketahui gemar dengan musik dan drama Korea. Rossa hanya tertawa melihat tingkah Dian Sastro. "Ehehehehehehehe," tulis Rossa di kolom komentar.

ADVERTISEMENT

Netizen juga terkejut dengan aksi Dian Sastro ini. Mereka tidak menyangka Dian Sastro bucin terhadap Jang Ki Yong yang merupakan pemeran utama drama My Roommate is a Gumiho bersama Lee Hye Ri. "Ternyata hal begini bisa menyerang segala lapisan masyarakat," tulis @ayuesmeralda. "Ya ampuuuunn mba diaan sastro ternyata bisa bucin juga sama oppa ya," tulis @mira_db3founder. "Demi apa terkiyong kiyong juga kak Dian. Selamat menunggu wamil juga kak," tulis @yeni_puu.

Dilansir dari Soompi, agensi YG Entertainment mengumumkan jadwal wajib militer untuk Jang Ki Yong pada 26 Juli 2021 lalu. Melalui pernyataan resminya, YG Entertainment mengatakan Jang Ki Yong akan mendaftar sebagai tentara aktif pada 23 Agustus 2021 setelah menyelesaikan syuting untuk drama Now, We Are Breaking Up yang juga dibintangi oleh Song Hye Kyo. Rencananya Now, We Are Breaking Up akan tayang pada November mendatang. "Untuk mencegah penyebaran Covid-19, lokasi dan waktu wajib militernya tidak akan diungkapkan," kata YG Entertainment.

Jadwal wajib militer Jang Ki Yong cukup berpengaruh untuk drama terbarunya. Pihak produksi memutuskan untuk membuat rekaman konferensi pers Now, We Are Breaking Up terlebih dulu. "Karena tanggal wajib militer pemeran utama pria Jang Ki Yong tiba-tiba ditetapkan pada pertengahan Agustus, kami mau tidak mau harus melakukan pra-rekaman konferensi pers kami,” kata produser.

Baca juga: Bela Arie Kriting, Dian Sastro Tuai Kecaman hingga Disebut Ngaku Teman Nagita