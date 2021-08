Ketegaran Azka Corbuzier Dampingi Deddy Corbuzier dan Kalina Ocktaranny di RS

TEMPO.CO, Jakarta - Azka Corbuzier menunjukkan rasa sayang dan perhatiannya kepada kedua orang tuanya, Deddy Corbuzier dan Kalina Ocktaranny. Azka sampai rela dicovidkan agar bisa menemani Deddy Corbuzier yang dirawat di rumah sakit.

Setelah dua pekan pamit dari media sosial, Deddy akhirnya kembali dan mengaku terpapar Covid-19. Kondisinya cukup parah, karena Deddy mengalami badai sitokin. “Saya punya cerita menarik pada saat itu, karena anak saya Azka 'mengcovidkan' dirinya supaya bisa nemenin saya di rumah sakit. Tapi itu another story yang kalau saya cerita, sedih,” ujar Deddy di kanal YouTubenya pada Minggu, 22 Agustus 2021.

Mendengar diagnosa tersebut Deddy Corbuzier mengaku kaget, karena setahu dia badai sitokin bisa membuat orang meninggal. Deddy akhirnya harus menginap di rumah sakit karena dokter akan berusaha keras memasukkan obat ke dalam tubuh Deddy. “Dokter mengatakan saya kerjanya agresif, saya akan do the best, masukin obat di saat itu juga, dan mas Deddy enggak boleh pulang,” ujar Deddy menirukan ucapan dokternya.

Kepedulian Azka juga ditunjukkan saat ibunya, Kalina Ocktaranny harus menjalani operasi karena janinnya tidak dapat bertahan. Azka langsung datang ke rumah sakit untuk menemani Kalina. "Azka datang ke RS, menenangkan saya, memeluk saya. Dan saya bertanya, pertanyaan yang sama saat saya keguguran yang pertama kalinya. 'Apakah mama bukan ibu yang baik sampai mama harus kehilangan adik kamu lagi Cha?' Azka menjawab jawaban yang sama 'mama ibu yang baik',” tulis Kalina di halaman Instagramnya, Sabtu 21 Agustus 2021.

Azka bersama Vicky Prasetyo, dan ibu mertua Kalina setia menunggu Kalina selama satu jam menjalani operasi. "Setengah jam setelah Azka tiba di RS, saya langsung dibawa ke kamar bersalin. Anak saya, suami, mertua, antar saya ke depan pintu ruang bersalin. Semua berdoa," tulisnya.

Azka Corbuzier yang kini berusia 15 tahun merupakan anak dari Deddy Corbuzier dan Kalina Ocktaranny. Deddy dan Kalina berpisah tahun 2013 dan Azka tinggal bersama Deddy. Hubungan Kalina dan Azka sempat merenggang sesaat setelah Azka mengungkapkan kekecewaanya melihat hubungan Kalina dan Vicky Prasetyo. Meski tidak mendatangi acara pernikahan ibunya, namun Azka tetap memberikan kado terindah. Azka mengirimkan video singkat yang berisi permintaan maafnya tidak hadir di pernikahan ibunya dan dukungan untuk Kalina.

