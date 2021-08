Platform Audio Streaming Noice Gandeng Dua Veteran Google Sebagai Pemimpin Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Platform audio streaming asal Indonesia, Noice resmi menggandeng dua veteran Google, Rado Ardian dan Niken Sasmaya sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Business Officer (CBO). Rado dan Niken telah berkarir selama hampir 10 tahun di Google dan YouTube Asia Pasifik.

Selama di Google, Rado menjajaki berbagai pengalaman seperti mengembangkan bisnis Google ads di industri FMCG, hingga bekerja dengan tim product and engineering dalam menangani strategi customer experience untuk Google Maps dan Google Store di berbagai pasar Asia Pasifik seperti India, Jepang, Indonesia, Singapura, dan Australia.

Niken selama 10 tahun mengemban beberapa posisi di Google Asia Pasifik seperti sales, partnership and program development di Singapura dan Jepang. Terakhir, ia menjabat sebagai Global Program Manager untuk YouTube yang berfokus untuk mengembangkan ekosistem kreator YouTube secara global. Di YouTube, Niken merupakan orang pertama yang mengemban tanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem kreator di Asia Tenggara/Australia dan New Zealand dan berkesempatan untuk membangun tim Creator Development and Partnership dari awal.

Sebelumnya, Noice dipimpin oleh Adrian Syarkawie, yang juga merupakan CEO dari Mahaka Radio Integra (MARI), salah satu perusahaan pemegang saham Noice. Adrian akan tetap berperan aktif untuk mendukung Rado dan Niken dalam membawa Noice menjadi platform konten audio terkemuka di Indonesia.

Dengan kepemimpinan baru ini, Noice siap melanjutkan visinya untuk memimpin pertumbuhan industri konten audio di Tanah Air. Diluncurkan pada 2018, Noice berfokus pada konten audio lokal dengan hampir 800 ribu pengguna di seluruh Indonesia.

"Sebagai orang Indonesia, kami juga sudah lama memiliki keinginan untuk membangun sesuatu yang besar dan memberikan kontribusi positif untuk bangsa Indonesia. Mengembangkan platform dan ekosistem kreator lokal adalah salah satu bentuk upaya kami untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Rado Ardian, CEO Noice kepada media pada Sabtu, 21 Agustus 2021.

Konten-konten Noice yang berkualitas, eksklusif, dan original telah menarik basis penggemar yang kuat, dengan total stream yang meningkat dua kali lipat dalam satu tahun terakhir. Pendengar aktif harian Noice (daily active users) umumnya menghabiskan lebih dari 60 menit di platform Noice setiap harinya. Noice berkomitmen untuk menghadirkan produk dengan konten audio terlengkap seperti podcast, live audio, radio streaming, audiobook, dan musik yang berfokus pada konten dan audiens lokal Indonesia, serta Noicebook yang merangkum intisari buku dalam 15 menit.

Noice juga mengumumkan kemitraan dengan Telkomsel untuk memberikan akses bebas kuota ke konten original dan eksklusif Noice. "Kami yakin bahwa Noice dapat menjadi destinasi untuk para pendengar di saat mereka sedang jenuh, multi-tasking, atau tidak dapat melihat layar (screenless moments) tapi tetap membutuhkan konten hiburan dan edukasi dalam bentuk audio,” kata Rado.

Visi utama Noice adalah membangun ekosistem audio di Indonesia di mana kreator bisa mendapatkan kesuksesan serta dapat tampil dan terkoneksi dengan para pendengarnya. "Kami juga ingin memfasilitasi brand untuk membangun dan menemukan komunitasnya di dalam aplikasi Noice. Dalam jangka panjang, kami harapkan Noice bisa membuka lapangan kerja baru di industri ini dan membuktikan bahwa menjadi kreator konten audio dapat menjadi satu hal yang dicita-citakan oleh banyak orang,” kata Niken Sasmaya, CBO Noice.