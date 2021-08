Drakor Nevertheless Tamat Malam Ini, Yoo Na Bi Cinta Sejati Park Jae Eon?

Han So Hee dan Song Kang, bintang drama Korea Nevertheless. Foto: JTBC.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Nevertheless akan menayangkan episode terakhirnya pada malam ini, Sabtu, 21 Agustus 2021. Di episode sebelumnya, Yoo Na Bi (Han So Hee) telah benar-benar memutuskan untuk melupakan Park Jae Eon (Song Kang) di tengah hujan lebat.

Namun dalam teaser episode 10 yang tayang malam ini, Park Jae Eon kembali dekat dengan Yoo Na Bi yang tengah mempersiapkan pameran galeri seninya. Park Jae Eon membantu Yoo Na Bi yang putus asa karena karyanya rusak beberapa hari sebelum pameran.

Beberapa hari sebelum penayangan episode terakhir, Han So Hee semakin membuat penonton penasaran dengan akhir kisah Nevertheless. Akankah Yoo Na Bi kembali bersama Park Jae Eon atau memilih teman masa kecilnya yang sudah menyimpan perasaan cukup lama terhadapnya, Yang Do Hyeok (Chae Jong Hyeop).

"Saya harap Anda akan tetap disini sampai akhir untuk mengetahui apakah hubungan Yoo Na Bi dan Park Jae Eon, pada kenyataannya adalah cinta sejati?" kata Han So Hee pada Jumat, 20 Agustus 2021 dikutip dari Soompi.

Untuk episode terakhir, Song Kang menyebut kata kunci pertumbuhan untuk menggambarkannya. Menurutnya Park Jae Eon yang telah berubah demi Yoo Na Bi. "Saya pikir Anda akan dapat menikmati drama lebih jika Anda fokus pada apakah Park Jae Eon, yang telah membuka matanya untuk emosi cinta, akan dapat berubah dan tumbuh karena Yoo Na Bi," katanya. “Serta pilihan seperti apa yang akan dibuat Yoo Na Bi saat dia melihat Park Jae Uhn berubah.”

Dalam kesempatan yang sama Han Soo He mengungkapkan adegan favoritnya selama syuting Nevertheless. Ia mengaku adegan di akhir episode 2 sangat berkesan untuknya. "Ketika karakter Yoo Na Bi melompat lebih dulu ke dalam hubungan yang berisiko dengan Park Jae Eon, memilih untuk menciumnya meskipun Na Bi tahu Jae Eon adalah hal yang buruk," katanya.

Berbeda dengan Han So Hee, Song Kang memilih adegan pertemuan pertama Park Jae Eon dan Yoo Na Bi. “Saya menyukainya karena itu adalah adegan yang menangkap seluk-beluk hubungan mereka serta kegembiraan dan ketegangan yang menggetarkan hati dari pertemuan pertama antara dua orang yang tidak tahu apakah ini takdir atau kebetulan," kata Song Kang.

Nevertheless mengangkat kisah Yoo Na Bi, seorang perempuan yang tidak percaya akan cinta tapi masih ingin berkencan. Karakter Yoo Na Bi diperankan oleh Han So Hee. Adapun Song Kang sendiri berperan sebagai Park Jae Eon, pria yang tidak ingin terikat dalam sebuah hubungan tapi ingin memiliki gebetan.

