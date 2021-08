Cek Kisah Arwah Gentayangan di Drama The Ferryman: The Legends of Nanyang

The Ferryman: The Legends of Nanyang/iQiyi

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pecinta film horor, drama The Ferryman: The Legends of Nanyang bisa masuk dalam daftar film Anda. The Ferryman: The Legends of Nanyang, menceritakan kisah duo pemberani, Xia Dong Qing (Lawrence Wong) dan Zhao Li (Qi Yuwu), yang membantu arwah-arwah penasaran menyelesaikan urusan mereka di dunia fana.

Drama Asia Tenggara pertama iQiyi diadaptasi dari franchise Soul Ferry yang populer. Seorang pemuda bernama Xia Dong Qing (Lawrence Wong) dan Ferry Man bernama Zhao Li (Qi Yu Wu) membantu arwah-arwah yang sudah lama tersesat di dunia manusia untuk menyelesaikan urusan mereka di sana.

Xia Dong Qing dapat melihat dan berkomunikasi dengan para arwah sejak masih kecil, tetapi ternyata kemampuannya membawa banyak masalah baginya. Ia jadi tidak memiliki teman diasingkan, sampai akhirnya ia menemukan toko serba ada No. 444. Tanpa ia ketahui, toko itu adalah penghubung antara dua alam yang berbeda.

Lawrence Wong bercerita bahwa dia sangat antusias berperan dalam film ini. Menurutnya karakter Xia Dong Qing yang bisa melihat hantu dan punya rasa cinta mendalam pada orang-orang yang telah mati demi bisa move on ke kehidupan selanjutnya menarik perhatiannya. "Ini peran menantang bagi saya," kata Lawrence Wong.

ADVERTISEMENT

The Ferryman: The Legends of Nanyang/iQiyi

Menurut Lawrence Wong, film The Ferryman: The Legends of Nanyang tidak hanya berisi soal jump scare seperti yang selalu hadir di film horor. "Namun ada juga kisah soal cinta dan persahabatan serta banyak lagi. Mengikuti proses film ini memberikan pengalaman berharga bagi saya," kata aktor campuran Malaysia dan Singapura ini.

Qi Yuwu setuju dengan Lawrence Wong. Menurutnya, drama berisi 36 episode ini menghadirkan banyak kisah tentang kehidupan yang bisa memberi pelajaran bagi masyarakat. "Menurut saya, drama ini sangat komplit dan ini yang membuat saya ingin berpartisipasi dalam drama ini," katanya.

Qi Yuwu bercerita, selama pembuatan film itu, ia banyak menerima adegan bertarung. Sehingga ia sendiri mendapatkan pelatihan khusus soal kesehatan jantung. Ia pun memiliki pesan penting yang dia dapat dari film ini. "Jadi lah orang baik selama Anda hidup," katanya.

Drama ini bisa ditonton mulai tanggal 24 Agustus 2021 setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 19:00 WIB melalui aplikasi iQiyi dan website iq.com. Selain The Ferryman: The Legends of Nanyang, iQiyi juga akan segera menayangkan drama Danger Zone yang sangat dinanti oleh fans drama Cina dan Rainless Love in a Godless Land.