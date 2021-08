Jadi Produser, Prilly Latuconsina Selesaikan Syuting Hari Ini Kenapa, Naira?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Prilly Latuconsina baru saja menyelesaikan syuting series terbarunya. Menariknya untuk kali ini Prilly tidak hanya bermain dalam series ini, tapi juga merangkap sebagai produser.

“Selesai! Akhirnya selesai melewati proses yang sangat panjang. Rasanya beda sekali di Hari Ini Kenapa, Naira? karena di sini aku bukan hanya sebagai pemain melainkan merangkap sebagai producer juga, “tulis Prilly di halaman Instagramnya, Kamis, 19 Agustus 2021.

Prilly membagikan foto dan video selama proses syuting series terbarunya ini. Sebagai produser, Prilly mengikuti proses pembuatan seriel dari nol. “Mulai dari ide cerita, pembuatan skenario dan pembedahan karakter. Dan akhirnya sekarang sudah selesai melewati proses shooting yang sangat menyenangkan namun juga menguras hati karena bener-bener terbawa dengan ceritanya," tulis Duta FFI 2021 ini.

Series yang dibuat oleh rumah produksi Sinemaku Pictures ini mengajak Bryan Domani, Raim Laode, dan Mike Lucock sebagai pemain. Prilly juga mengajak sahabatnya, aktor Umay Shahab, menjadi sutradara di proyek series ini. “Aku mau berterima kasih ke pak Monty Tiwa supervisi kreatif project ini makasih Pak Mon udah jagain aku dan Umay di project ini," tulis Prilly.

Prilly Latuconsina usai menyelesaikan syuting series bersama Umay Shahab dan Bryan Domani. Instagram/prillylatuconsina96

Aktris yang juga menjadi duta Ruang Guru tidak lupa berterima kasih untuk mereka yang sudah memberikan energi positif dan totalitas. Tapi khusus untuk Umay, Prilly malas menuliskan banyak pujian untuknya.

“Cuma males nanti lo kegeeran. Tapi yaudah gue cuma mau bilang, lo keren banget bro! walaupun kita sering nyolot-nyolotaan di lokasi tapi shooting sama lo adalah pengalaman yang selalu berwarna!” tulis Prilly.

Unggahan Prilly mendapat balasan dari Byran Domani, yang menulis di kolom komentarnya. “Thank you so muchh too. Produksi ini bener bener menyenangkan dan positif. Tambah sehari 2 hari lagi kali ya shootingnya? Hahahaha," tulis Bryan. “Luar biasa dan semoga sukses," tulis Nico Wattimena.

Nama Prilly Latuconsina semakin dikenal lewat sinetron Ganteng-Ganteng Srigala setelah sempat menjadi host di program Koki Cilik. Ia kemudian bermain dalam film bergenre horor Danur. Saat ini Prilly lebih banyak bermain dalam serial yang tayang di TV berbayar seperti Ustad Millenial, Dosenku Suamiku, dan terakhir I Love You Silly yang tayang mulai Jumat, 18 Juni 2021 di WeTV dan Iflix Indonesia.

DEWI RETNO

