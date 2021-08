Wajah Rossa Terpampang di Videotron di Times Square Bersama Billie Eilish

TEMPO.CO, Jakarta - Diva Indonesia, Rossa, terpilih sebagai salah satu penyanyi perempuan dunia yang wajahnya dipajang di videotron raksasa di Times Square, New York, bulan ini. Wajahnya bersanding dengan Billie Eilish dan Griff secara bergantian sebagai penyanyi wanita dengan penjualan lagu di Spotify terlaris bulan ini.

"Ya, gadis kalian itu ada di bilboard raksasa!! I'm your Spotify Equal Artist," tulis Rossa di halaman Instagramnya, Rabu, 18 Agustus 2021.

Di akun resmi Spotify Indonesia, Rossa terpilih sebagai cover artist of the month. Single berjudul Wanita menarik perhatian penikmat musik Tanah Air.

"Ngomongin musisi wanita Indonesia berprestasi wow, belum lengkap tanpa menyebutkan namanya. @mynameisrossa yang terpilih jadi cover artist of the month kita gak cuma dikenal lokal tapi juga disukai penggemar internasional," cuit Spotify Indonesia pada 4 Agustus 2021.

Spotify mempromosikan video penyanyi yang tergabung di SM Entertainment itu bersama Super Junior dan NCT. "Hai, akurossa dan aku adalah artis EQUAL cover bulan ini. Bergabung denganku untuk pemberdayaan perempuan di Spotify. Dengarkan lagu, Wanita dan musik dari perempuan lain di playlist Spotify EQUAL Indonesia. Mari kita rayakan perempuan, kapanpun harinya," kata Rossa dalam Bahasa Inggris.

Penyanyi Rossa . Foto: Rossa

Fans Rossa pun mengunggah video serupa di akun @pecintarossa96. "Legend. Suatu kehrmatan bisa dipajang oleh @spotify @spotifyasia di Times Square, New York di bulan Kemerdekaan RI bersanding dengan penyanyi-penyanyi top dunia lainnya karena prestasi. Kamu berhak Diva @itsrossa910," tulis admin penggemar itu mengunggah kembali unggahan ibu satu anak itu. Rossa terlihat menyukai unggahan itu.

Pada unggahan sebelumnya, akun ini menuliskan keberhasilan Rossa menjadi artist of the month Spotify selama Agustus 2021 dan membuatnya bersanding bersama musisi-musisi perempuan dunia ini sangat inspiratif. "Ia adalah satu-satunya penyanyi 90's pertama yang bisa bergabung dengan penyanyi-penyanyi top dunia dari berbagai negara yang diakuisisi dari perolehan jumlah streaming pada platforms musik Spotify," tulis akun penggemar Rossa ini.

Unggahan Rossa ini menuai reaksi bangga dari para pesohor Indonesia. "Yeaay membanggakan banget," tulis Najwa Shihab. "Bangga padamu kembaranku," tulis Prilly Latuconsina. "Omg Bubu. Keren banget," tulis Marion Jola. "Wooow," tulis Acha Septriasa. "Waaaa nanti aku selfie di sana ya," tulis Randi Bachtiar, suami Tasya Kamila yang baru saja mendapatkan beasiswa master di Columbia University, New York.

Sebelum Rossa, Juli lalu Raisa juga terpilihsebagai artist of the month Spotify. Wajahnya pun terpampang di videotron di Times Square, New York, Amerika Serikat.

