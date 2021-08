Tak Hanya Indonesia, #THISISINDONESIA Atta Halilintar Trending di 3 Negara Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu This Is Indonesia yang dirilis Atta Halilintar memuncaki trending YouTube di tiga negara lain. Selan di Indonesia lagu yang dirilis pada Ahad, 15 Agustus 2021 ini telah memuncaki trending di Hongkong, Singapura dan Taiwan.

Melalui Instagram Storynya pada Senin, 16 Agustus 2021, Atta mengunggah ulang unggahan dari akun @attaaurelloverss. Dalam unggahan itu disebutkan video musik This Is Indonesia telah menjadi trending di empat negara, termasuk Indonesia. “Hi Dunia, This is Indonesia,” tulis Atta.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @atta.music kemarin, This Is Indonesia menempati peringkat pertama trending di YouTube Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah dirilis. Dilanjutkan dengan treding peringkat 10 di Hongkong, 16 di Taiwan dan 27 di Singapura.

Video musik This Is Indonesia sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 4 juta kali. Untuk lagu This Is Indonesia, Atta mengajak istrinya Aurel Hermansyah, mertuanya Krisdayanti dan ibunya Lenggogeni Faruk. Selain itu, Atta juga mengajak DJ Beauz sebagai komposer dari lagu ini.

Dalam Instagram storynya, Atta juga mengunggah ulang story Judika. Dalam unggahan itu, Judika tampak menyanyikan ulang lagu This is Indonesia. “Ini suaranya terbaik, suatu kehormatan,” tulis Atta.

Dalam keterangan pers, 15 Agustus 2021, Atta menjelaskan, lagu #THISISINDONESIA ini berisi pesan tentang persatuan Indonesia, mengenal, dan mempelajari kembali bagaimana Indonesia yang kaya ini memiliki budaya luhur. Ia berharap lagu ini bisa melecut semangat positif masyarakat agar tangguh di tengah pandemi.

“Situasi pandemi ini membuat Indonesia sedang mengalami kesulitan, maka dari itu kami hadirkan karya ini untuk membangkitkan semangat untuk kita bangkit dan tumbuh bersama. So, #THISISINDONESIA, Indonesia bisa!!” ujar Atta Halilintar.

Atta Halilintar mengungkapkan alasan memilih Krisdayanti untuk berkolaborasi di lagu terbaru. Kekagumannya pada sang ibu mertua membuat Atta mengajak Krisdayanti. “Aku memilih siapa yang diajak kolaborasi biar semakin keren, pecah dan luar biasa. Ada banyak aspek yang aku nilai. Suara, harus suara dari salah satu yang terbaik di Indoensia, kalau enggak benar akan tanggung. Pas banget mimi, diva, legend, punya suara yang powerful,” ujar Atta di kanal YouTube AH, 11 Agustus 2021.

