Saat Chef Juna Akui Kekaisaran Lord Adi, Tak Paham dengan Strateginya

TEMPO.CO, Jakarta - Lord Adi mendapatkan tambahan pengakuan dari juri Masterchef Indonesia, yakni Chef Juna. Sebelumnya juri yang lain, Arnold Poernomo sudah melakukannya.

Dalam episode Masterchef Indonesia 8 yang disiarkan Ahad, 15 Agustus 2021, pria yang disapa dengan Lord Adi ini kembali memenangkan babak tantangan. Adi berhasil menyelesaikan masakannya dalam 20 menit dan mendapat pujian dari juri.

“Ini adalah orang yang mempunyai waktu terbanyak dan akhirnya mempunyai waktu memasak terdikit. Ia membuktikan bahwa dirinya adalah Lord,” ujar Chef Juna dalam potongan video yang beredar di Twitter.

Bahkan Chef Juna mengaku tidak mengerti strategi yang dijalankan Adi. Dengan kemenangannya di episode sebelumnya, Adi menambatkan tambahan waktu memasak. “Dia memiliki keistimewaan karena menang di tantangan sebelumnya, tapi jadi memiliki waktu memasak paling sedikit. Saya masih enggak mengerti juga,” ujar Chef Juna.

ADVERTISEMENT

Juna Rorimpandey atau biasa dipanggil Chef Juna. YouTube

Dengan memenangkan di babak tantangan, itu berarti Adi tidak mengikuti pressure test. Ia mendapat keistimewaan berdiri di balkon sambil mengamati keempat kontestan lain, Febz, Bryan, Nadya dan Jesselyn menjalani tes. “Rupa-rupanya juri benar-benar menghargai kekaisaran saya, sehingga saya tidak dibenarkan untuk masak,” ujar Adi mengomentari kemenangannya.

Nama Lord Adi kembali menjadi trending di Twitter, Ahad, 15 Agustus 2021. Chef Arnold bahkan mengabarkan soal trending ini kepada Adi. “Ya udah lah up to you Lord Adi is Lord Adi. Orang ngomong A dia jawab Z,” cuit Arnold disertai unggahan percakapannya dengan Adi.

Sementara netizen juga ikut mengomentari kemenangan Adi di eposide tersebut. “Lord Adi hanya mengeluarkan 1% skill miliknya, jika beliau mengeluarkan 50% saja skillnya, beliau bahkan bisa mengalahkan seluruh tukang masak di alam semesta,” cuit akun @poetranugrahaa. “Lord Adi, chef gabut nyamar jadi peserta," cuit akun tsn. “Lord Adi memantau rakyat jelata dari singgasananya,” cuit akun @nadiarry.

Suhaidi Jamaan atau Adi merupakan kontestan Masterchef Indonesia musim ke-8. Petani cabai asal Sumatera Barat ini sering dipanggil dengan sebutan Lord Adi. Ia selalu tampil percaya diri dan sering merasa waktu memasak yang diberikan oleh juri terlalu lama. "Too long," kalimat yang melekat dengan Lord Adi setelah juri mengumumkan waktu memasak para kontestan. Lord Adi kerap memenangkan tantangan yang diberikan oleh juri.

DEWI RETNO

Baca juga: Idola Baru dari Masterchef Indonesia: Lord Adi