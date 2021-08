Baru Sehari Rilis,Video #THISISINDONESIA Atta Halilintar Trending #1 Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu #THISISINDONESIA yang dirilis Atta Halilintar, memuncaki trending no. 1 di YouTube. Sejak lagu dan video musik dari lagu ini diluncurkan, Ahad, 15 Agustus 2021, video musiknya sudah ditonton lebih dari 2,5 juta kali.

Atta mengunggah kebahagiaannya ini di halaman Instagramnya, Senin, 16 Agustus 2021. “Allahuakbar No 1 TRENDING YOUTUBE Less than 24 Hours. Terima Kasih masyarakat Indonesia. Dan pasukan-pasukan AHHA!” tulis Atta melengkapi unggahannya.

Untuk lagu bergenre Hip Hop Etnic ini, Atta juga mengajak istrinya, Aurel Hermansyah, ibundanya, Lenggogeni Faruk, dan ibu mertuanya, sekaligus diva Indonesia, Krisdayanti, dan musisi internasional, DJ BEAUZ dua bersaudara asal Cina yang berdarah Indonesia. “Komposisi yang ada pada lagu ini merupakan perpaduan musik modern dan musik etnik khas Indonesia yang akan memikat telinga para penikmat musik Tanah Air,” kata Atta dalam konferensi pers yang digelar pada Ahad, 15 Agustus 2021.

Unggahan Atta mendapatkan balasan dari rekan-rekan dan juga netizen. Nama seperti Erich Al Amin, Maell Lee dan Putra Siregar ikut mengucapkan selamat atas pencapaian Atta ini. “Enggak sia-sia tangan sampai keriting,” tulis akun @wildhaniia. “Alhamdulillah Ya Allah, enggak sia-sia tidur hanya sekitar 1 jam demi gaspoll,” tulis akun @mama_evania.

DJ BEAUZ yang ikut berkolaborasi di lagu milik Atta Halilintar, #THISISINDONESIA. Foto: Instagram Atta Music.

Atta menjelaskan, lagu #THISISINDONESIA ini berisi pesan tentang persatuan Indonesia, mengenal, dan mempelajari kembali bagaimana Indonesia yang kaya ini memiliki budaya luhur. Ia berharap lagu ini bisa melecut semangat positif masyarakat agar tangguh di tengah pandemi.

“Situasi pandemi ini membuat Indonesia sedang mengalami kesulitan, maka dari itu kami hadirkan karya ini untuk membangkitkan semangat untuk kita bangkit dan tumbuh bersama. So, #THISISINDONESIA, Indonesia bisa!!” ujar Atta Halilintar.

Atta juga mengungkapkan alasannya memilih Krisdayanti untuk berkolaborasi di lagu terbaru. Kekagumannya pada sang ibu mertua membuat Atta Halilintar mengajak Krisdayanti. “Aku memilih siapa yang diajak kolaborasi biar semakin keren, pecah dan luar biasa. Ada banyak aspek yang aku nilai. Suara, harus suara dari salah satu yang terbaik di Indonesia, kalau enggak benar akan tanggung. Pas banget mimi, diva, legend, punya suara yang powerful,” ujar Atta menjelaskan dalam konferensi pers virtual yang digelar secara online melalui Zoom dan Youtube, kemarin.

