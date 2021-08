Zikri Daulay: Teman kadang Orang Terdekat yang Menghancurkan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Zikri Daulay mengaku tak bisa mempercayai semua temannya. Menurut dia, teman kadang menjadi orang terdekat yang menghancurkan.

“Dulu pernah punya close friend, pernah tahun 2017, tapi buat apa ya. Mending kalau mau cerita, ketemu saja langsung. Kita enggak bisa percaya semuanya teman, kadang orang terdekat yang ngehancurin,” ujar Zikri saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Alfie Alfandy, Sabtu 14 Agustus 2021.

Alfie menambahkan bahwa musuh paling besar adalah sahabat. Menurut Alfie, sahabat justru menjadi orang yang menikung dan menusuk. “Gunanya teman sih itu, yang nikung siapa? Teman. Yang makan? Teman, kan teman makan teman. Yang bohongin? Teman. Yang manfaatin? Teman,” kata Alfie.

Mengenai sahabat, Zikri juga memberikan jawaban lebih rela pasangannya direbut sahabat daripada dia yang merebut pasangan sahabat. Ketika ditanya Alfie, apakah Zikri akan tetap bersahabat dengan orang itu?. “Tetap bersahabat, mungkin tapi tidak seintense dulu. Meskipun levelnya dulu bersahabat banget, sekarang jaga jarak dong,” papar Zikri.

ADVERTISEMENT

Alvin Faiz resmi memperkenalkan istri barunya, Henny Rahman. Foto: Instagram Alvin Faiz.

Secara kebetulan, Alvin Faiz, sahabat Zikri, menikahi Henny Rahman yang merupakan mantan istrinya. Pernikahan Alvin dan Henny dilangsungkan pada Sabtu subuh, 14 Agustus 2021 di kawasan Sentul, Bogor. Dalam kesempatan berbeda, Zikri mengaku sudah mengetahui hubungan mantan dengan sahabatnya itu tapi tak menyangka bakal menggelar pernikahan secepat itu.

Padahal saat ditanya Alfie, apakah Zikri pilih menikah lagi atau kembali dengan mantan pasangan? Zikri lebih memilih balikan dengan catatan, mantannya belum menikah lagi. “Kalau sudah nikah lagi, ya gue nikah lagi. Tapi untuk tahun ini sama-sama enggaklah, cuma enggak tahu, Allah maha membolak balikan hati, kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau masin bisa diubah, balikan,” ujarnya.

Namun, Zikri mengaku sebagai pria yang mudah move on jika mantannya telah menemukan pasangan baru. "Misalnya gue belum bisa move on, terus tahu dia punya pasangan baru, langsung move on gue," katanya. Ia mengaku kepada Alfie Alfandy bahwa sekarang ia telah move on dan siap mendapat kabar jika mantannya menikah lagi. "Bahkan gue bilang, 'jangan lupa undang ya'," katanya.

Pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman sangat mengejutkan publik. Hal ini karena mantan suami Larissa Chou ini diketahui dekat dengan Zikri Daulay dan adiknya, Syakir Daulay. Zikri mendoakan agar mantan istrinya hidup bahagia bersama Alvin Faiz. "Semoga bahagia," tulis Zikri Daulay di kolom komentar unggahan akun Instagram @lambe_turah.

DEWI RETNO

Baca juga: Zikri Daulay Akui Tak Komunikasi dengan Alvin Faiz sejak Juni