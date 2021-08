Rekomendasi Film Indonesia di Netflix, Cocok Ditonton Jelang Hari Kemerdekaan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada 17 Agustus 2021, banyak aktivitas yang bisa tetap dilakukan meski di rumah saja. Salah satu ide terbaik yang bisa dilakukan sendiri maupun bersama keluarga adalah menonton film-film Indonesia terbaik.

Mulai dari genre drama, romantis, keluarga, komedi, hingga aksi bisa menjadi pilihan yang tepat untuk ditonton jelang Hari Kemerdekaan. Berikut rekomendasi film Indonesia yang bisa ditonton di Netflix:

Film Keluarga

Petualangan Sherina menawarkan kombinasi petualangan seru dan komedi musikal yang menghibur untuk ditonton bersama si kecil, sementara Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini menghadirkan drama keluarga menyentuh yang secara apik mengangkat realita yang terjadi di sekeliling kita.

ADVERTISEMENT

June & Kopi dengan ceritanya yang hangat dan mengharukan juga tidak boleh ketinggalan untuk ditonton, terutama bagi pecinta hewan peliharaan. Menonton bersama Ali & Ratu Ratu Queens yang belum lama ini dirilis secara global juga bisa jadi pilihan hiburan yang menguras emosi sekaligus membuka pikiran tentang banyaknya jalan untuk menemukan arti keluarga dan perjuangan mengejar mimpi.

Film romantis

Film Indonesia terbaru Netflix A Perfect Fit yang menghadirkan kisah cinta yang ringan sekaligus menghibur antara seorang gadis Bali dan pembuat sepatu. Beragam film percintaan remaja favorit juga bisa ditemukan di Netflix, mulai dari Mariposa dan Dilan 1990 yang manis dan menggemaskan, hingga film pemenang penghargaan Dua Garis Biru dan film legendaris Ada Apa dengan Cinta? yang berhasil mempopulerkan kembali sastra Indonesia, terutama karya puisi.

Film Komedi

Film Guru-Guru Gokil bercerita tentang seorang guru baru bernama Taat Pribadi dan rekan-rekannya yang bekerjasama demi mendapatkan kembali gaji mereka yang dicuri oleh penjahat berbahaya bisa jadi pilihan yang menghibur. Taat yang semula sangat tidak ingin menjadi seorang guru, dalam perjalanan ini malah menemukan persahabatan, cinta, dan perdamaian dengan masa lalunya. Dibintangi oleh aktor dan aktris pemenang penghargaan seperti Dian Sastrowardoyo dan Gading Marten, film ini tayang eksklusif di Netflix dan bisa ditonton oleh anggota Netflix di seluruh dunia.

Film Self-love

Film drama percintaan Imperfect yang diadaptasi dari novel berjudul sama, dibintangi oleh Jessica Mila dan Reza Rahadian. Film ini mengisahkan seorang karyawan perusahaan kosmetik yang merasa kurang percaya diri dan kemudian berupaya untuk mengubah penampilannya demi kesempatan naik jabatan. Mengangkat isu yang jarang diangkat di film-film romantis Indonesia, Imperfect tidak hanya menghadirkan cerita yang menyentuh, tapi juga membesarkan hati dan meningkatkan optimisme melalui pesan moral yang kuat.

Film Aksi

Film Indonesia pertama yang lisensinya dibeli secara eksklusif oleh Netflix, The Night Comes for Us, bisa jadi pilihan tontonan seru bagi kamu yang menggemari film aksi. Dibintangi oleh Joe Taslim dan Iko Uwais yang kini karirnya semakin bersinar di Hollywood, film ini tidak hanya menawarkan adegan laga yang menegangkan tapi juga cerita yang bikin penasaran. Lanjutkan dengan menonton Gundala, film yang menghibur sekaligus membangkitkan semangat tentang perjalanan seorang anak yatim jalanan hingga menjadi Gundala sang pahlawan super yang memiliki kekuatan petir dan berjuang menjaga kotanya dari ketidakadilan.

Baca juga: Selain Hometown Cha-Cha-Cha, Ini Tayangan Netflix Terbaru di Bulan Agustus