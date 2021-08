Mantan Istri Dinikahi Alvin Faiz, Zikri Daulay Tak Siap Anaknya Punya Ayah Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Alvin Faiz menikah dengan Henny Rahman pada Sabtu pagi, 14 Agustus 2021. Beredar foto pernikahan keduanya di media sosial dan mantan suami Henny Rahman, Zikri Daulay ikut memberikan komentar.

Zikri Daulay mendoakan agar mantan istrinya hidup bahagia bersama Alvin Faiz. "Semoga bahagia," tulis Zikri Daulay di kolom komentar unggahan akun Instagram @lambe_turah.

Menariknya, Zikri Daulay baru saya membuat konten bersama dengan Alfie Alfandy di YouTube. Zikri menjadi bintang tamu dan membahas mengenai kehidupan rumah tangganya yang kandas. Zikri menikah dengan Henny pada 2018 dan telah dikaruniai seorang putra, berinisial Z. Keduanya berpisah pada Maret 2021 lalu.

Dalam video berdurasi 33 menit itu, Zikri mengaku belum siap menerima kenyataan jika Z memiliki ayah baru. "Belum rela juga sih sebenarnya kayak dia punya bapak baru tapi suatu hari kan kalau mungkin ada ya harus terima," kata Zikri di kanal YouTube ALFIE ALFANDY pada Sabtu, 14 Agustus 2021.

Pria yang tengah fokus pada pekerjaan dan dirinya sendiri ini mengaku Z ada prioritas utamanya sekarang. Ia mengatakan sakit hati jika Z memiliki ayah baru. "Sakit sih, lebih ke kok dia udah bisa sampai manggil ayah ke laki-laki lain," katanya.

Hal ini membuat Zikri semakin ingin dekat dengan Z. Meski telah berpisah, Zikri tetap menjaga komunikasinya dengan Henny khususnya untuk urusan anak. Mereka biasanya melakukan panggilan video atau Zikri yang mendatangi rumah Henny untuk bertemu Z.

Alfie Alfandy kemudian menanyakan perihal perasaan Zikri terhadap Henny Rahman. Ia mengaku rasa cintanya sudah pudar. "Kalau dibilang cinta, udah memudar cuma sayang sebagai ibunya Z aja, (anggap) ibu dari anakku, selesai. Apalagi kalau dia udah punya yang baru, gue lebih selesai lagi," katanya.

Zikri mengaku sebagai pria yang mudah move on jika mantannya telah menemukan pasangan baru. "Misalnya gue belom bisa move on, terus tahu dia punya pasangan baru, langsung move on gue," katanya. Ia mengaku kepada Alfie Alfandy bahwa sekarang ia telah move on dan siap mendapat kabar jika mantannya menikah lagi. "Bahkan gue bilang, 'jangan lupa undang ya'," katanya.

Pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman sangat mengejutkan publik. Hal ini karena mantan suami Larissa Chou ini diketahui dekat dengan Zikri Daulay dan adiknya, Syakir Daulay. Bahkan di pernikahan adik kandung Alvin, Ameer Azzikra beberapa waktu lalu, Syakir datang menemani.

