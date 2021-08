Masa Kecil Kelam Alfred Hitchcock Membuatnya Nyaman Bikin Film Genre Thriller

TEMPO.CO, Jakarta - Psycho, karya sutradara Inggris Alfred Hitchcock menjadi standar film thriller. Banyak film genre tersebut mengacu kepada film buatan 1960 yang dibintangi Anthony Perkins, dan Janet Leigh ini.

Sang sutradara, ALfred Hitchcock kelahiran London, 13 Agustus 1899. Dilansir dari laman biography.com, sebelum terjun ke industri film pada 192, Hitchcock seorang pekerja di bidang teknik. Ia berangkat ke Hollywood pada 1939, di mana film Amerika pertamanya, Rebecca, memenangi Academy Award untuk kategori Film Terbaik.

Sejak mulai berkarya sebagai penulis pada 1921, karya-karya Hitchcock tidak jauh dari tema kekerasan, pembunuhan dan kriminal. Menurut britannica.com, film-filmnya ditandai dengan selera humor yang mengerikan dan pandangan yang agak suram tentang kondisi manusia.

Film Hitchcock biasanya berpusat pada pembunuhan atau spionase, dengan penipuan, identitas yang salah, dan urutan pengejaran yang memperumit dan menghidupkan plot. Sentuhan humor dan gangguan sesekali yang mengerikan melengkapi campuran elemen sinematik ini.

ADVERTISEMENT

Ada tiga tema utama mendominasi dalam film-film Hitchcock. Yang paling umum adalah orang yang tidak bersalah yang secara keliru dicurigai atau dituduh melakukan kejahatan dan yang kemudian harus melacak pelaku sebenarnya untuk membersihkan dirinya (misalnya, The Lodger dan North by Northwest ). Tema kedua adalah wanita bersalah yang menjerat protagonis pria dan akhirnya menghancurkannya atau diselamatkan olehnya (misalnya, Vertigo dan Marnie). Tema ketiga adalah pembunuh (seringkali psikopat) yang identitasnya ditetapkan selama pengerjaan plot (misalnya, Shadow of a Doubt dan Psycho)

Tidak dijelaskan secara gamblang mengapa Hitchcock senang dengan tema-tema misteri seperti itu. Namun, agaknya bila kita melihat masa kecilnya, kita dapat mengerti alasannya.

Hitchcock dibesarkan di London‘s East End di lingkungan yang dahulunya terkenal pembunuh berantai yang dikenal sebagai Jack the Ripper. Meskipun dia memiliki dua saudara kandung, dia mengingat masa mudanya sebagai masa kecil yang kesepian, dengan seorang ayah yang sangat disiplin. Dikatakan bahwa dia pernah memerintahkan Alfred untuk muncul di depan polisi setempat dengan catatan yang mengatakan bahwa dia telah berbuat salah, dimana sersan yang bertugas (atas permintaan ayah Hitchcock) menguncinya selama beberapa menit, waktu yang cukup lama untuk membuat Hitchhock ketakutan akan ruang tertutup dan perhatian yang kuat untuk pemenjaraan yang salah, yang keduanya akan muncul dalam karyanya nanti.

Hitchcock meninggal pada 29 April 1980 di Bel Air, California, AS. Selama hidupnya, Hitchcock menciptakan lebih dari 50 film, termasuk Rear Window klasik, The 39 Steps, dan Psycho. Hitchcock sukses mempopulerkan genre suspense dan psychological thriller sehingga mendapat sebutan The Master of Suspense yang menerima Penghargaan Prestasi Hidup AFI pada 1979.

Di antara penghargaan yang diterima Hitchcock adalah Irving G. Thalberg Award dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences (1968) dan Life Achievement Award dari American Film Institute (1979). Hitchcock dianugerahi gelar kebangsawanan "Sir" dari Kerajaan Inggris pada 1980.

NAUFAL RIDHWAN ALY

Baca: Film Alfred Hitchcock masuk Daftar Unesco Inggris