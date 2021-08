Cigarettes After Sex dan Teza Sumendra Tampil Malam Ini di Mola Chill Fridays

TEMPO.CO, Jakarta - Mola Chill Fridays kembali menghadirkan musik bertema cinta dengan menampilkan dua musisi ternama yaitu, grup musik Cigarettes After Sex dan penyanyi solo Teza Sumendra. Keduanya akan tampil malam ini, Jumat, 13 Agustus 2021 mulai pukul 20.30 WIB di Mola TV.

"Kini kami menampilkan dua musisi yang terkenal mampu mengemas sebuah tema universal yaitu cinta dengan gaya yang sangat berbeda dan intimate bagi penggemarnya, dan tentu saja sesuai dengan segmen Mola," kata Mirwan Suwarso, perwakilan Mola dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 13 Agustus 2021.

Penampilan Cigarettes After Sex (CAS) di depan publik Indonesia kali ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya CAS sudah mencicipi konser tunggal maupun festival di Jakarta pada 2017 dan 2019. Mendengarkan CAS seperti kembali menikmati band-band pop alternatif bernuansa dream pop dan shoegaze di akhir 80-an dan awal 90-an seperti Mazzy Star dan Cocteau Twins yang ternyata memberi pengaruh bermusik mereka.

Mengusung genre yang sama, band asal Amerika yang dimotori Greg Gonzales (vokal dan gitar), Randall Miller (bass), Jacob Tomsky (drum), Josh Marcus (keyboard dan gitar) ini sudah terbentuk sejak 2008. Namun, mereka baru sukses pada 2015, saat lagu Nothing’s Gonna Hurt You Baby yang rilis pada 2012 silam meroket di Youtube hingga meraih 65 juta penonton.

Kekuatan lagu cinta CAS yang menenangkan kemudian juga sering digunakan sebagai soundtrack film maupun series. Salah satunya adalah series Killing Eve di musim 1 dan 2 yang juga tayang di Mola. Dengan keunikan vokal Greg yang "androgini”, lagu-lagu Apocalypse, Sweet dan Affection, semoga bisa ditampilkan dan membuai penggemar Cigarettes After Sex secara eksklusif bagi publik Indonesia.

Teza Sumendra tampil di Mola Chill Fridays pada Jumat, 13 Agustus 2021. Foto: Mola TV.

Sebelum CAS tampil akan hadir Teza Sumendra yang juga terkenal mampu menghipnotis penikmat lagu-lagunya seperti I Want You Love, I Did It dan Rekreasi yang didominasi oleh kaum hawa. Memulai karier menyanyi di 2006 melalui ajang pemilihan idola, suara Teza menarik hati Indra Lesmana yang saat itu menjadi salah satu juri untuk rekaman single Kembali Satu.

Namun baru pada 2015 Teza mendapatkan kesempatan merilis album pertamanya dan lewat single I Want You Love dan langsung mendapatkan nominasi Artis Solo Pria Soul/R&B Terbaik di Anugerah Musik Indonesia Kabar terbarunya, Teza baru saja meluncurkan single keduanya berjudul Forever yang untuk pertama kalinya akan dibawakan di Mola Chill Fridays Jumat malam nanti.

"Kami juga tetap menerima usulan musisi yang ingin ditampilkan di Mola Chill Fridays dari berbagai genre dan generasi melalui sosial media @mola.living. Singkatnya, Mola ingin merangkul dan menjadi sahabat terbaik yang memberikan tayangan eksklusif dan menemani seluruh anggota keluarga di rumah," kata Mirwan Suwarso.

Seluruh konten Mola Chill Fridays ini bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja, dengan berlangganan paket terbaru Mola yang dimulai dari Rp 50 ribu melalui aplikasi mobile Mola, atau situs Mola.tv dan Mola Polytron Box. Aplikasi mobile Mola juga bisa diunduh langsung di Apps Store dan Google Play.

