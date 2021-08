Tonton Balada Sepasang Kekasih Gila, Pesan di Balik Awan, Marriage di Klik Film

TEMPO.CO, Jakarta - Klik Film akan menghadirkan tiga film nasional yang diputar serentak bulan ini. Ketiga film itu adalah Balada Sepasang Kekasih Gila yang disutradarai Anggy Umbara, Pesan di Balik Awan garapan Sunu, dan Marriage hasil besutan Danial Rifky.

Denny Sumargo dan Sara Fajira berperan cukup menantang di film Balada Sepasang Kekasih Gila. Lalu ada Refal Hady dan Hanggini dalam film Pesan di Balik Awan, serta penampilan sepasang suami istri di kehidupan nyata, yakni Ge Pamungkas dan Anastasia Herzigova di Marriage.

Denny Sumargo mengaku amat menikmati bermain film Balada Sepasang Kekasih Gila. "Secara cerita, film ini sangat menarik sekali. Penggarapannya juga oke. Secara akting, menurut saya ini adalah performance yang saya sangat menikmati ketika memerankannya, atau mungkin saya cocok menjadi orang gila," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 11 Agustus 2021.

Sara Fajira merasa bersyukur bisa menjadi bagian dalam film Balada Sepasang Kekasih Gila."Alhamdulillah, ini salah satu keberuntungan aku dapat lawan main yang humble, super fun dan friendly, bang Denny. Jadi, karena friendly-nya bang Denny ini enggak ada canggung selama kerjasama. Menurut aku bang Denny ini smart banget dan tahu cara handle everything so well," ujar Sara.

Refal Hady yang memerankan karakter berbeda dari film sebelumnya, merasa Pesan di Balik Awan ini menjadi salah satu proyek yang didambakannya. "Ini pertama kalinya gua punya karakter yang memiliki seorang anak dan ditinggal oleh pasangan hidup. Pastinya dengan team yang luar biasa menyenangkannya gue bisa bilang ini salah satu project favorit gue," katanya.

Komika, Ge Pamungkas merasa menemuan sebuah pengalaman baru beradu akting dengan istrinya sendiri dalam film Marriage. "Selama ini, saya belum pernah memerankan tokoh suami istri di film, dengan istri saya sendiri. Dan itu sangat sulit buat saya, karena melihat istri bukan dengan karakter yang sebenarnya, tapi tokoh yang diperankannya," ujarnya.

Anastasia Herzigova pun mengaku tak sabar menantikan film ini tayang. "Ini adalah project perdana aku dengan Ge," kata Anastasia.

Film Balada Sepasang Kekasih Gila, Pesan di Balik Awan, dan Marriage akan tayang serentak secara ekslusif di Klik Film pada 20 Agustus 2021.

