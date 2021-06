Hari ini Dewa Saksofon Kenny G Ulang Tahun ke-65, Semua Bermula dari...

Penampilan Kenny G dalam konser tunggalnya bertajuk "One Night Only, Kenny G Live in Jakarta" di Kota Kasablanka, 6 November 2018. Pemain saksofon asal Amerika Serikat ini memulai konser dengan lagu Home dan muncul dari kerumunan penonton paling belakang. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi yang terkenal dengan genre Smooth Jazz dan permainan saksofon yang apik, Kenny G, hari ini, 5 Juni 2021 merayakan hari lahirnya ke-65. Pria yang memiliki nama Kenneth Bruce Gorelick ini lahir di Seattle, Amerika Serikat.

Ketertarikan Kenny terhadap musik dan saksofon bermula ketika ia mendengar sebuah pertunjukan pada acara The Ed Sullivan Show yang digawangi oleh kolumnis hiburan New York, Ed Sullivan. Setelah itu Kenny mulai bermain saksofon pada 1966 ketika dia berusia 10 tahun.

Karir Kenny bermula ketika ia membantu proyek untuk Love Unlimited Orchestra. Proyek ini merupakan proyek musik milik penyanyi dan pencipta lagu Amerika, Barry Eugene White. Ketika itu Kenny masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah.

Perjalanan musiknya semakin berlanjut dan semakin profesional ketika ia duduk di bangku kuliah. Sembari berkuliah di bidang Akuntansi di University of Washington di Seattle, Kenny juga bermain untuk band Funk, Cold, Bold and Togheter, sebelum ia bergabung dengan The Jeff Luber Fusion. Sementara karir solonya bermula ketika ia meninggalkan Luber.

Pada era 1990-an, Kenny juga pernah mengerjakan proyek lagu untuk soundtrack film seperti, Dying Young dan The Bodyguard. Kenny membuat lagu yang berjudul Theme for Dying Young dan masuk kedalam nominasi Grammy untuk kategori Best Pop Instrumental Performance.

Sejak berkarir secara profesional pada 1982, Kenny G sudah menciptakan 12 album studio dibawah lebel Recording Industry Association of America atau RIAA. Sedangakan untuk diskografi lainnya, Kenny telah membuat 5 album kompilasi, 2 album live, 5 album holiday, hingga 5 album greats hits.

Kenny G yang sudah menjadi ikon musisi Jazz, juga pernah memberikan pertunjukannya di Indonesia pada 2015 pada pergelaran Prambanan Jazz International Music Festival. Ia Kembali ke Indonesia pada 2018 dengan konser tunggalnya bertajuk One Night Only yang diselenggarakan di The Kasablanka, Jakarta Selatan.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Malam Istimewa Kenny G di Jakarta Tanpa Banyak Kata