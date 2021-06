Rasa Indonesia di Video Musik California Rich Brian

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper asal Indonesia, Rich Brian kembali meluncurkan single terbaru California. Kali ini Brian bukan hanya mengajak Niki Zefanya, namun juga Warren Hue. Lagu yang dinyanyikan oleh trio asal Indonesia ini merupakan bagian dari proyek 88rising terbaru Head In The Clouds 3.

Seperti biasanya, Brian selalu menampilkan sentuhan Indonesia di setiap video musiknya. Kali ini ia memasukkan beberapa ciri khas Indonesia, seperti permainan congklak, teh kotak dan choki-choki. Video yang rilis sejak 27 Mei 2021 ini, sudah mampu menyedot lebih dari 3,5 juta kali penayangan.

Video musik California yang disutradarai oleh Jason Ano berfokus kepada kegiatan tiga artis ini. Menampilkan kegiatan mereka dan pemandangan di pinggiran California. Selain itu, ada juga tampilan dari kehidupan keluarga-keluarga Asia-Amerika yang hidup di sana.

Salah satu adegan di video musik California milik Rich Brian. Foto: Instagram Rich Brian.

“Lagu ini tentang tiga anak Indonesia yang mencoba mengejar mimpi mereka. Apakah itu akting, menjadi ilmuwan atau arsitek atau keduanya, dan semuanya bisa diraih,” ujar Brian dalam keterangan persnya seperti yang dilansir oleh nme . “Dalam hal ini NIKI, Warren dan aku meraih hal yang sama yaitu membangun karir di California, dengan segala naik dan turunnya."

Warren Hue, yang baru bergabung di 88rising pada Maret 2021 menjelaskan bagian yang ia tulis dari lagu ini. Ia bercerita tentang menjadi orang Asia di Amerika dan melihat California secara keseluruhan. “Proses pembuatan lagu ini sangat menarik karena menunjukkan pandangan dari tiga orang Indonesia yang bicara tentang Amerika dan tentu saja ini proyek yang menyenangkan,” paparnya.

Adapun Niki Zefanya atau NIKI menyebut proyek penulisan lagu ini yang paling organik. Lagu California yang ada di album Head In The Clouds 3, merupakan single kedua dari proyek ini. Single pertamanya adalah lagu Too Many Tears’, yang dinyanyikan oleh Warren Hue

Video musik dari Rich Brian memang selalu menampilkan sentuhan-sentuhan Indonesia. Seperti halnya video musik Love in My Pocket ia menampilkan setumpuk Indomie. Juga pada video musik Bali yang menampikan 2 versi, Amerika dan Indonesia.

DEWI RETNO

