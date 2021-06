Rey Utami Keguguran, Pablo Benua Dampingi di Masa Sulit

TEMPO.CO, Jakarta - Rey Utami mengalami keguguran saat hamil anak kedua. Kabar duka ini disampaikan langsung olehnya satu hari setelah kejadian.

"Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah meninggal dunia, janin bayi kami pada hari Senin, 31 Mei 2021 puku 20.00 WIB," tulis Rey Utami di Instagram pada Selasa, 1 Juni 2021.

Hal serupa juga disampaikan oleh suaminya, Pablo Benua. Ia mengungkapkan penyebab Rey Utami mengalami keguguran. "Dikarenakan Rey Utami yang kelelahan sehingga mengakibatkan kandungannya tidak kuat dan mengalami keguguran," tulisnya di Instagram. Pablo Benua meminta pengikutnya untuk mendoakan Rey Utami agar segera pulih.

Beberapa hari setelahnya, Pablo Benua menunjukkan kesetiannya sebagai suami untuk mendampingi Rey Utami di masa sulitnya ini. Dalam foto yang dibagikannya, Pablo Benua terlihat mencium tangan Rey Utami yang terbaring di atas tempat tidur.

Pablo Benua dan istrinya, Rey Utami. Foto: IG Bang Benua

Ia mencoba menenangkan dengan kalimat-kalimat positif agar Rey Utami bisa mengikhlaskannya. "Yang sabar ya sayangku, apapun ujian dari Allah SWT, itu sebagai bentuk menggugurkan dosa-dosa kita, dan ini sudah menjadi kehendak Allah SWT, ikhlaskan ya sayang," tulis Pablo Benua di Instagram pada Rabu, 2 Juni 2021. "Insyaallah kita akan ketemu dengan dede bayi di surga nanti."

Pablo Benua berusaha menguatkan dan menghibur Rey Utami yang sangat terpukul dengan kehilangan calon buah hatinya. "Kalau dede bayi bisa bicara sama kamu saat ini, dia akan ngomong betapa bangganya dia yang pernah singgah di rahim kamu, punya ibu yang cantik, dan baik hati kayak kamu sayang," tulisnya.

Saat ini Pablo Benua hanya ingin memulihkan kondisi Rey Utami pasca keguguran. "Fokus ke kesehatan kamu ya sayang. Aku kangen keceriaan kamu kayak dulu lagi. Love you so much," tulisnya.

Rey Utami dan Pablo Benua menikah pada 2016. Keduanya telah dikaruniai seorang putra bernama Aaron Tudor Benua yang lahir pada 17 April 2018. Pasangan yang sempat mendekam di penjara karena kasus ikan asin ini memutuskan kembali rujuk setelah berseteru dan ingin berpisah.

