Rizky Billar Tanggapi Ramalan Pernikahannya dengan Lesty Kejora Berumur Pendek

TEMPO.CO, Jakarta - Rizky Billar akhirnya menanggapi ramalan Mbak You dan Denny Darko yang menyebut masa depan pernikahannya dengan Lesty Kejora itu akan berakhir perceraian. Ia mengaku tak terlalu memusingkan ramalan itu dan lebih memfokuskan kebahagiaannya bersama pasangannya yang tengah mempersiapkan pernikahan.

"Enggak papalah, biarin saja. Mending saya fokus kebahagiaan diri saya sendiri bersama pasangan saya. Kita lagi bahagia. Orang yang nyinyirin itu enggak bahagia," katanya, seperti dikutip dari kanal Youtube Nit Not, Sabtu, 29 Mei 2021.

Dalam podcast Denny Darko dengan Mbak You pada 25 Februari 2021, Mbak You menuturkan pernikahan itu akan berlangsung singkat. "Pernikahan itu bisa cerai karena ada pihak ketiga, dari pihak Rizky. Kalau Lesty orangnya termasuk orang yang ngikuti pakem," kata Mbak You.

Menurut Rizky, ramalan itu musyrik atau menyekutukan Tuhan. "Apa yang dipercaya dari ramalan. Iman itu cuma enam. Percaya sama enam hal saja. Kenapa harus percaya dengan ramalan, ditambah ramalannya enggak jelas," jawabnya menambahkan.

Lesty Kejora memperlihatkan cincin pertunangan dan wajah kekasihnmya, Rizky Billar. Foto: IG Lesty Kejora.

Sahabat Dinda Hauw ini menjelaskan, sebelum ia memutuskan melamar Lesty Kejora, dua peramal itu menyebut hubungannya settingan. "Sekarang setelah ada lamaran kok dibilang akan ada orang ketiga, kemakan omongan sendiri. Kalau mau meramal masak ganti-ganti, itu ramalan atau ramalan cuaca," katanya.

Ia mengakui, kekasihnya amat terpukul dengan adanya ramalan itu. "Sebagai wanita ya perasaannya sensitif. Kami lagi bahagia kok diramal seperti itu. Kalau saya sendiri sudah cukup kuat dengan hal itu," ujarnya.

Dalam tayangan di program Liga Dangdut Indonesia, Rizky Billar dan Lesty Kejora mengumumkan prosesi lamaran secara resmi akan digelar pada 13 Juni 2021. Kabarnya, pernikahan itu akan digelar pada Oktober mendatang.

Rizky Billar dan Lesty Kejora dipertemukan di program Tukul Arwana One Man Show yang ditayangkan secara langsung pada 23 Juli tengah malam berakhir 24 Juli 2020. Mereka dipertemukan setelah netizen getol menjodohkan keduanya yang dianggap bernasib sama, ditinggal sahabat dan kekasih dalam jarak sepekan.

Baca juga: Rizky Billar Lamar Lesty Kejora 13 Juni, Soimah dan Inul Ungkap Siapa Lesty