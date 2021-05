Pro dan Kontra Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom: Kamu Harus Cepat Pulang

TEMPO.CO , Jakarta - Gitaris Slank, Abdee Negara atau yang lebih dikenal sebagai Abdee Slank resmi dipilih sebagai Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom. Berkat pengangkatannya ini, nama Abdee Slank berhasil menduduki trending topic di Twitter sejak Jumat, 29 Mei 2021.

Pro dan kontra muncul di masyarakat. Ada yang menyampaikan selamat atas terpilihnya Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom, ada pula yang menyindir lewat judul lagu-lagu Slank.

"Nama yang diberikan orang tua adalah bagian dari doa. Selamat mengabdi kepada negara (Komisaris Telkom) buat mas Abdee Negara," tulis @hanavirus. "Selamat Bang Abdee Slank. Selamat bekerja, semoga Telkom lebih baik dan jaya," tulis @TRIWIBOW2773.

Sementara yang menyindir mengaitkan apa yang akan diterapkan di Telkom dengan judul lagu Slank, Kamu Harus Pulang. "Hal positif dari Mas Abdee Negara di Telkom nanti karyawan Telkom enggak terlalu capek kerjanya, pulang on time. Sesuai sama lagu Slank 'Kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah'," tulis @mazzini_gsp.

Warganet mengambil pelajaran bahwa saat ini anak band tidak hanya bermimpi untuk sukses di dunia musik, namun juga bisa menjadi bagian dari petinggi perusahaan pelat merah. "Ternyata anak band bisa jadi komisaris utama BUMN, mind blowing sekali. Dulu anak band mimpinya bisa bikin album atau konser. Sekarang mimpinya nambah jadi komisaris utama," tulis @JefryRaskal.

Pada Pilpres 2019 dan di periode kedua Joko Widodo, membuat Abdee Slank dan rekan satu bandinya tetap mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menggelar Konser bertajuk Konser Putih Bersatu Menuju Kemenangan Indonesia Maju di GBK, Jakarta pada 13 April 2019. Foto/Instagram

Bahkan ada yang menghubungkan terpilihnya Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom merupakan jawaban atas diamnya Slank terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melemahkan KPK. "Puji Tuhan, bungkamnya Slank terhadap pembunuhan KPK sudah mulai menuai hasil, satu personelnya dapat jatah komisaris," tulis @kafiradikalis.

Hingga kini Abdee Slank belum menanggapi ucapan selamat, sindiran, bahkan hujatan yang ditujukan kepadanya maupun kelompok musik Slank.

Sebelumnya, sikap diam Slank terhadap serangkaian tindakan pemerintah yang dianggap melemahkan KPK membuat warganet kecewa. Slank sampai menjadi trending topic Twitter dengan tagar #SlankPenipu pada Kamis, 13 Mei 2021.

Selama ini, band yang digawangi Bimbim Slank, Kaka, Ridho, Ivanka, dan Abdee, dikenal sebagai kelompok musik yang kritis terhadap penguasa. Saat rezim SBY, Slank pernah membela KPK ketika ramai kasus cicak vs buaya yang diasosiakan KPK melawan kepolisian. Mereka sampai menciptakan lagu Where are You Mr. President untuk menyindir SBY lantaran dianggap mendiamkan saat KPK terkesan dilemahkan.

