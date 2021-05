Bantah Lakukan Kekerasan Seksual, Ji Soo Lapor Kasus Pencemaran Nama Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Ji Soo akan mengambil tindakan hukum terhadap orang yang menyebarkan informasi bahwa dia melakukan bullying dan kekerasan seksual. Menurut dia, tuduhan yang sempat diakuinya itu merupakan gosip yang bermaksud menjatuhkan namanya.

Pernyataan Ji Soo soal tindakan hukum yang akan diambil ini diungkapan perwakilan hukumnya pada Kamis, 27 Mei 2021, seperti yang dikutip dari Koreaboo. "Segera setelah tuduhan kekerasan di sekolah muncul, klien mengunggah permintaan maaf dengan tulisan tangan di media sosial dan meminta maaf langsung dari semua orang yang dapat dihubungi," tulis kuasa hukum Ji Soo memulai pernyataannya.

Menurut mereka, di antara tuduhan-tuduhan itu, seperti bullying dan kekerasan seksual, terdapat banyak fakta yang berbeda dengan kebenaran. Tapi saat itu, kata pengacara Ji Soo, kliennya belum menanggapinya.

Pengacara sahabat Nam Joo Hyuk itu memastikan, tuduhan bahwa kliennya melakukan kekerasan seksual kepada murid-murid perempuan adalah tuduhan palsu yang terus diviralkan di media sosial. "Sementara klien tetap diam untuk merenungkan dirinya sendiri, klaim di atas diterima seolah-olah itu benar," tulis pengacara Ji Soo.

Jisoo.

Atas tuduhan soal kekerasan seksual itu, Ji Soo bermaksud untuk melaporkan siapa saja yang dinilainya telah mencemarkan nama baiknya untuk mengungkap kebenaran. Saat ini, tengah dilakukan investigasi untuk mencari orang-orang yang menyebarkan tuduhan Ji Soo melakukan kekerasan seksual tersebut.

"Klien juga akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang mencemarkan nama baiknya melalui informasi palsu. Kami mohon maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran melalui pengajuan tindakan ini," tulis mereka.

Imbas dari informasi bahwa Ji Soo telah melakukan perundungan di sekolah dan juga kekerasan seksual, agensinya yang baru mengontraknya tujuh bulan ini, KeyEast memutuskan kontraknya. Pengumuman ini diumumkan KeyEast pada Kamis, 27 Mei 2021 melalui pernyataan tertulis mereka.

KeyEast menyatakan akan menyelesaikan gugatan terhadap Ji Soo yang berkaitan dengan drama Korea River Where The Moon Rises yang menempatkannya sebagai pemeran utama. Sejak kasus ini terungkap, peran Ji Soo dihilangkan dan digantikan oleh Na In Woo.

Perusahaan yang memproduksi drama River Where The Moon Rises, Victory Contents menuntut Ji Soo dan agensinya KeyEast membayar ganti rugi sebesar KRW 3 miliar atau sekitar Rp 38 miliar. Victory Contents menilai skandal penindasan Ji Soo berdampak pada proses pembuatan dan popularitas drama tersebut.

