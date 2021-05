Billboard Music Awards 2021, Aksi Akrobat Pink dan Putrinya Begitu Keren

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Pink tampil memukau bersama putrinya, Willow Sage Hart di malam perhelatan Billboard Music Awards 2021. Ibu dan anak ini tampil bersama di atas panggung dan melakukan aksi akrobatik.

Bocah 9 tahun itu melakukan serangkaian aksi akrobatik bersama Pink untuk lagu Cover Me In Sunshine. Pink tampil dengan busana serba hitam sedangkan Willow berwarna krem.

Mereka bergelantungan pada kain yang menjuntai dari atas panggung. Setelah berhasil menunjukkan bakatnya, Willow langsung melompat kegirangan ke arah Pink. Keduanya berpelukan.

Dilansir dari E!News, Pink juga mengajak putranya, Jameson Moon Hart yang masih berusia 4 tahun untuk menghadiri Billboard Music Awards 2021. Tahun ini, Pink mendapatkan penghargaan sebagai Icon Awards.

Pink menjadi salah satu dari sepuluh artis yang pernah memenangkan penghargaan tersebut. "Willow, berhasil. Jameson, berhasil," kata Pink saat pidato penghargaannya. "Saya menyukai apa yang saya lakukan dan saya mencintai orang-orang yang bisa saya ajak melakukannya."

Penyanyi Pink dan putrinya, Willow Sage Hart melakukan aksi akrobatik bersama di acara Billboard Music Awards 2021. Foto: Instagram

Menariknya penghargaan tersebut diberikan langsung oleh musisi rock legendaris Bon Jovi yang juga merupakan idolanya sejak kecil. Saat usianya 8 tahun, Pink pernah merasa sakit hati setelah mengetahui Bon Jovi menikah dengan Dorothea Hurley.

"Aku sangat senang kamu menemukan cinta abadi, Jon, tapi kamu menghancurkan hatiku. Aku menganggap (penghargaan) ini sebagai permintaan maaf, dan aku menerimanya," katanya.

Selain tampil bersama Willow, dalam kesempatan itu Pink menyanyikan sejumlah lagu andalannya seperti All I Know So Far, So What, Who Knew, Just Like a Pill, dan Just Give Me a Reason.

Billboard Music Awards 2021 berlangsung di Microsoft Theater, Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada Minggu, 23 Mei 2021 pukul 20.00 waktu setempat atau Senin, 24 Mei 2021 waktu Indonesia. Penyanyi The Weeknd berhasil mendominasi penghargaan bergengsi bagi musisi dunia ini dengan membawa pulang 10 penghargaan.

Pria asal Kanada itu memenangkan kategori Top Artist, Top Male Artist, Top Hot 100 Artist, Top Radio Songs Artist, Top R&B Artist, Top R&B Male Artist, dan Top R&B Album. Untuk lagu Blinding Lights, The Weeknd berhasil menang dalam kategori Top Hot 100 Song Presented by Rockstar, Top Radio Song dan Top R&B Song dalam Billboard Music Awards 2021.

MARVELA | E!NEWS | EONLINE

