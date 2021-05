Falcon and The Winter Soldier. Dok. Disney

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Indonesia disebut dalam serial The Falcon and The Winter Soldier. Dalam episode ketiga berjudul Power Broker, tokoh Zemo yang diperankan oleh Daniel Bruhl, mengajak Sam Wilson atau The Falcon (Anthony Mackie) dan Bucky Barnes atau Winter Soldier (Sebastian Stan) ke Madripoor di Indonesia.

"Kita ke Madripoor," kata Zemo di dalam pesawat pribadinya setelah terbebas dari penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Sam Wilson masih bingung, di mana itu Madripoor.

"Itu sebuah negara pulau di kepulauan Indonesia," kata Bucky Barnes menjelaskan. "Tempat perlindungan bajak laut pada tahun 1800-an."

Penyebutan nama Indonesia dalam film ini memantik pertanyaan, kenapa penulis naskah The Falcon and The Winter Soldier memasukkan nama Indonesia?

"Aku harus menyembunyikan soal ini, karena aku tahu apa makna dari Madripoor dalam dunia Marvel," kata Malcolm Spellman menjawab pertanyaan Tempo dalam sesi bincang daring pada Rabu, 28 April 2021.

"Aku tidak mau membocorkannya," kata Malcolm Spellman adalah penulis utama yang juga produser The Falcon and The Winter Soldier. "Yang jelas semua yang terjadi di situ tentu ada alasannya."

Serial The Falcon and The Winter Soldier. Dok. Disney+ Hotstar

Penyebutan Madripoor sejatinya sudah muncul di komik Marvel pada tahun 1980-an. Namun baru kali ini Madripoor muncul dalam film serial Marvel dan membawa nama Indonesia untuk mengidentifikasi lokasinya.

Malcolm Spellman menjelaskan, terlepas apa yang terjadi dengan para tokoh di Madripoor, film The Falcon and The Winter Soldier membawa pesan kesetaraan, kebersamaan, dan esensi dari perjuangan seorang pahlawan.

Sam Wilson sebagai Captain Amerika berkulit hitam tahu betul apa inti persoalan dari kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Karli Morgenthau. "Dia (Sam Wilson) secara fundamental memahami masalahnya," ujarnya.

Seorang pahlawan pada prinsipnya harus punya pengetahuan, pemahaman, empati, dan memberikan yang terbaik atas segala tantangan. Tak terkecuali, menurut dia, menerima seorang ikon Captain Amerika yang berkulit hitam.

Serial The Falcon and The Winter Soldier. Dok. Disney+ Hotstar

Serial The Falcon and The Winter Soldier juga mengangkat bagaimana hubungan persahabatan dan realitas kehidupan yang dihadapi oleh seorang pahlawan super. Sam Wilson dan Bucky Barnes yang selalu berargumentasi tentang tameng Captain Amerika.

Di sisi lain ada adik Sam Wilson, Sarah yang kesulitan mendapatkan bantuan pinjaman dari bank, meski kakaknya seorang pahlawan super yang dielu-elukan dan mampu menolong banyak orang. Ada juga pengalaman pahit Isaiyah Bradley - sosok pahlawan yang terlupakan, yang memilih dianggap tiada ketimbang ada.

Setiap kisah Marvel akan menuntun penikmatnya ke misteri berikutnya. Di akhir serial Serial The Falcon and The Winter Soldier, penonton dihadapkan pada pertanyaan, apa agenda John Walker dan agen Sharon Carter selanjutnya?

