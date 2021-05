Selain Yati Octavia, Karina Suwandi Menjadi Kekasih Ali Topan Anak Jalanan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu novel yang diadaptasi dan sukses di industri film adalah Ali Topan Anak Jalanan karya dari penulis sekaligus wartawan, Teguh Esha. Novel ini terbit pada 1977 dan ditahun yang sama pula novel ini diadaptasi menjadi film dengan judul Ali Topan Anak Jalanan Kesandung Cinta.

Karya ini mengisahkan perjalan cinta antara Ali Topan dan Anna Karenina yang tidak disetujui oleh orangtua Anna. Hal ini dikarenakan melihat background Ali yang selalu hidup dijalanan dan orang tua Anna yang protektif terhadap dirinya.

Korrie Layun Rampan dalam bukunya Perjalanan Sastra Indonesia (1983), Novel Teguh Esha ini layak disandingkan dengan novel Karmi octaviala karya Marga T. dan Cowok Komersil karya Eddy D. Iskandar. Selain itu, menurut Korrie novel ini juga banyak berisi kritik sosial.

Untuk film, Ali Topan Anak Jalanan pertama kali tayang pada 1977 yang diperankan oleh Junaedi Salat (sebagai Ali) dan Yati Octavia (sebagai Anna). Untuk film keduanya yaitu Ali Topan Detektif Partikelir Turun ke Jalan yang tayang pada 1979. Fim ini menceritakan pemberontakan Ali terhadap kehidupan orang tuanya yang tidak bermoral dan memilih hidup luntang-lantung sekaligus menyambi sebagai wartwan.

Film ini diproduksi kembali 18 tahun kemudian setelah film Ali Topan Detektif Partikelir Turun ke Jalan tepatnya pada 1997. Kali ini yang mendapatkan kesempatan memerankan Ali yaitu Ari Sihasale. 9 tahun kemudian film ini kembali diproduksi oleh sutradara John de Rantau yang dibintangi Ardian Kurniawan, Tio Pakusadewo, Pevita Pearce dan Acha Septriasa.

Selain Ali, yang menjadi sorotan dalam film ini yaitu Anna Karenina yang sempat ingin melakukan bunuh diri ketika ibunya tidak merestui hubungannya dengan Ali. Yang menjadi pemeran Anna pada film Ali Topan 1977 yaitu Yati Octavia.

Yati merupakan salah satu aktris senior yang lahir pada 20 oktober 1954. Ia menjadi artis senior dengan honor yang cukup mahal kala itu dan disejajarkan dengan nama-nama besar seperti Roy Marten, Yenny Rachman, Roby Sugara, dan Doris Callebaute.

Selain itu, Karina Suwandi juga pernah membintangi Sinetron Ali Topan Anak Jalanan pada 1997 dan berpasangan dengan Ari Sihasale. Hal ini sesuai dengan alur cerita dan penokohan tokoh Ali dan Anna yang masih menginjak usia remaja, begitupun Karina yang saat itu baru menginjak usia 24 tahun.

Karina Suwandi merupakan Aktris Indonesia keturunan Republik Ceko yang mengawali karirnya sebagai seorang model di majalah remaja pada akhir 1980-an. Sinetron Ali Topan Anak Jalanan yang keluar pada 1997 tidak mampu meraih kesuksesan seperti film Ali Topan Anak Jalanan yang rilis pada 1977. Namun, masyarakat menyambut sinetron ini dengan baik.

GERIN RIO PRANATA

