Terinspirasi dari Warkop DKI, Raditya Dika Hadirkan Stand Up Comedy Warkop

TEMPO.CO, Jakarta - Komika Raditya Dika berkolaborasi dengan Disney+ Hotstar menghadirkan program spesial bertajuk Stand Up Comedy Warkop. Sebagai bentuk dukungan terhadap serial animasi Warkop DKI Kartun: The Series, Raditya Dika membuat konten video stand up comedy dengan melibatkan 12 komika ternama tanah air.

Raditya Dika akan mengundi kertas yang bertuliskan judul-judul dari Warkop DKI Kartun: The Series. "Mereka (komika) akan ngacak ambil satu dan harus masukin kalimat itu ke dalam stand up comedy-nya mereka," kata Raditya Dika dalam tayangan perdana Stand Up Comedy Warkop di kanal YouTube miliknya pada Senin, 17 Mei 2021.

Stand up komedi ini dapat ditonton setiap hari Senin dan Jumat mulai tanggal 17 Mei 2021 melalui kanal YouTube Raditya Dika. Menariknya program ini turut menghadirkan Indro Warkop. Berlatar belakang tirai biru dan ditemani standing microphone, para komika akan tampil selama empat hingga lima menit untuk unjuk gigi kreasi materi mereka. Nantinya akan ada empat episode, di mana setiap episodenya menampilkan tiga komika yang dipandu oleh Raditya Dika sebagai host.

Pada episode pertama komika yang tampil adalah Tulus, Pandu Winoto, dan Ridwan Remin. Selanjutnya showcase stand up komedi ini akan lanjut tayang pada 21 dan 24 Mei dan episode terakhir yang akan tayang pada 28 Mei 2021. Komika lainnya yang akan hadir antara lain, Egi Hauw, Rais, Levi, Boah, Nopek, Alif Rivelino, Arif Brata, Ical, dan Rio.

Warkop DKI Kartun: The Series merupakan kisah komedi nan jenaka dari trio komedian legendaris Indonesia: Dono, Kasino, dan Indro yang hadir menyapa para penggemar dalam format baru. Serial animasi pertama dari Warkop DKI ini mengangkat kisah Trio Warkop yang kembali beraksi sebagai petugas CHIIPS (Cara Hebat Ikut-ikutan Penyelesaian Masalah Sosial) di mana setiap hari mereka harus menyelesaikan permasalahan yang muncul demi melindungi kota dari ancaman para penjahat seperti Donobot, Profesor Culas, dan Mas Brutal.

Warkop DKI Kartun: The Series tayang perdana secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai Senin, 10 Mei 2021. Serial animasi produksi Falcon Pictures ini melibatkan Indro Warkop sebagai salah satu Executive Producer. Kini, telah tayang empat episode dari total 13 episode yang menghadirkan karakter-karakter ikonik dari film Warkop DKI seperti Komandan dan Minati. Adapun stand up comedy Warkop bisa disaksikan di kanal warkop Raditya Dika.

