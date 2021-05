Ifan Seventeen Pamer Foto Buku Nikah, Merasakan Drama Menjelang Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari pernikahan Ifan Seventeen dengan tunangannya, Citra Monica semakin dekat. Beberapa hari sebelum menikah, Ifan memamerkan pas foto untuk buku nikah mereka.

Dengan latar belakang berwarna biru, Ifan dan Citra terlihat serasi dengan mengenakan atasan berwarna putih. "Pada akhirnya yang ngajak foto selfie berdua akan kalah sama yang ngajak foto pake latar belakang biru," tulis Ifan di Instagram pada Senin, 17 Mei 2021.

Pada akhir kalimatnya, Ifan Seventeen menambahkan tagar yang biasa digunakan oleh para calon pengantin, yakni #pejuanghalal. Sahabat Ifan, Arda Naff menggoda pasangan ini dengan mempertanyakan cerita di balik foto tersebut.

"Fotonya di mana ini? A. Studio Pujipilem B. Tembok rumah pake terpal biru angkringan C. Edit snapseed," tulis suami Tantri Kotak itu di kolom komentar. Pertanyaan tersebut langsung dibalas oleh Ifan. "Pake seprai biru," dilengkapi dengan emotikon tertawa.

Citra Monica juga mengunggah foto serupa di akun Instagramnya. Meski tidak banyak kata yang dituliskannya, Citra terlihat sudah tidak sabar menjadi istri dari Ifan. "Bismillah Soon to be Mr & Mrs," tulis Citra pada keterangan foto.

Penyanyi Ifan Seventeen bersama calon istrinya Citra Monica saat ditemui seusai lamaran di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa 6 April 2021. TEMPO/Nurdiansah

Beberapa hari sebelumnya, Ifan Seventeen sempat mengungkapkan kalau mereka mengalami masalah layaknya pasangan lain yang hendak menikah alias drama menjelang pernikahan. "Menjelang pernikahan dramanya ada aja ya," tulis Ivan

Saat ini hubungan mereka sudah baik dan masalah tersebut sudah selesai. "Habis marahan dua hari, block-blockan, trus baikan, kangen-kangenan. Terus seharian berdua senyum-senyum sendiri," tulis Ifan di Instagram pada Minggu, 16 Mei 2021.

Sejak awal, Ifan Seventeen dan Citra Monica berencana menggelar pernikahan seusai Hari Raya Idul Fitri atau lebaran 2021. Mereka akan menikah pada Sabtu, 29 Mei 2021 di salah satu hotel berbintang di kawasan Jakarta Barat.

Ifan Seventeen melamar kekasihnya, Citra Monica pada Selasa, 6 April 2021. Ifan berharap putri semata wayangnya dari pernikahan pertama bersama Ghea Astrid Gayatri, Rania Dzaqira yang sedang belajar di pesantren bisa hadir dalam pernikahannya nanti.

Ifan Seventeen pernah menikah dengan Ghea Astrid Gayatri pada 2006 dan berpisah enam tahun kemudian. Pria bernama asli Riefian Fajarsyah ini kemudian menikah dengan Dylan Sahara pada 2016. Namun pada 22 Desember 2018, Dylan dan rekan-rekan satu band-nya menjadi korban dari tragedi tsunami di Tanjung Lesung, Banten.

Hubungan Citra Monica dengan Ifan Seventeen sempat dibumbui kabar tak sedap. Bermula dari aksi penggerebekan pria yang disebut Citra sebagai mantan suaminya. Ketika itu mereka belum bercerai secara hukum negara. Citra mengatakan penggerebekan itu tidak berdasar karena Ifan Seventeen datang ke apartemennya untuk menumpang salat.

