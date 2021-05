Daftar Seleksi Festival Film Cannes Mundur Sepekan Jadi 3 Juni 2021

Seorang Model, Kimberley Garner berpose di atas karpet merah dengan mengenakan gaun puith panjang tipis saat menghadiri penayangan film "The Traitor"(Il traditore) dalam Festival Film Cannes di Perancis, 23 Mei 2019. REUTERS/Stephane Mahe

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggara Festival Film Cannes memutuskan memundurkan jadwal perilisan daftar seleksi atau official selection selama sepekan. Daftar seleksi film rencananya diumumkan pada 27 Mei 2021 menjadi 3 Juni 2021.

Daftar seleksi rencananya disampaikan oleh Ketua Festival Film Cannes, Thierry Frémaux dan Pierre Lescure di bioskop UGC Normandie Paris, Prancis, secara aktual. Sementara Festival Film Cannes akan berlangsung lewat online dan offline.

Festival Film Cannes digelar pada 6 - 17 Juli 2021. Festival ini akan dibuka dengan film Annette karya Leos Carax dan dibintangi oleh Adam Driver dan Marion Cotillard. Film itu sekaligus menandai partisipasi perdana Carax dalam kompetisi.

Beberapa film yang dipertimbangkan untuk masuk dalam kompetisi ini antara lain drama Sean Penn 'Flag Day' di mana aktor beserta sutradara dibintangi oleh ayah dan anak Dylan Penn, Hopper Penn, Josh Brolin, serta Miles Teller. Ada pula film The Power of The Dog dari Jane Campion.

Kepala juri Festival Film Cannes adalah Spike Lee. Publik berharap Festival Film Cannes tahun ini tetap diadakan secara fisik dengan protokol kesehatan yang ketat sembari pemerataan vaksinasi Covid-19 di Eropa. Bioskop di Prancis juga rencananya buka kembali mulai 19 Mei 2021 dengan pembatasan kapasitas.

