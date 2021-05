Arie Untung Ungkap Hal yang Bikin Tak Berkutik Hadapi Fenita Arie

TEMPO.CO, Jakarta - Di momen Idul Fitri 1442 H, Arie Untung melaksanakan tradisi sungkeman dengan istri dan anak-anaknya. Momen sang istri, Fenita Arie sungkeman untuk saling memohon maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan tersebut tak lupa diabadikannya.

"Sungkeman. Saling Minta maaf sama pasangan, waduh ini tradisi yang masya Allah indahnya. 16 tahun bersama kaya apa ya banyaknya dosa aku sama istriku?" tulis Arie Untung di Instagram pada Sabtu, 15 Mei 2021.

Setelah belasan tahun hidup bersama dan melewati suka duka, Fenita tahu betul sifat-sifat buruk Arie Untung. Namun Fenita selalu dengan sangat baik menjaga aib suaminya. Ayah tiga anak itu menilai sosok Fenita adalah pasangan yang sabar sekaligus galak terlebih saat tidak ada asisten rumah tangga.

Fenita Arie, Wardah Brand Ambassador terbaru bersama suaminya, Arie Untung dalam konferensi pers The Relaunching of Wardah Skin Care Innovation Renew You Series & The Launching of Wardah New Brand Ambassador di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. TEMPO/Nurdiansah

Sebagai suami, Arie Untung harus menghadapi dua pilihan. "Istri galak tapi rumah rapih atau istri asik-asik aja tapi rumah berantakan," tulisnya. Namun ada juga pilihan lain yang justru membuat Arie Untung senang jika itu terjadi dalam hidupnya, yaitu seperti istri Rasulullah yang tetap sabar dan rumah juga rapih. "NAH panutan kaya gini yang kereeeen," tulisnya.

Namun keinginan Arie Untung untuk membuat Fenita Arie seperti istri yang didambakannya itu tidak mudah direalisasikan. Fenita justru membalikkan lagi ke Arie Untung. "Yah kamunya harus seperti Rasulullah dong," kata Fenita.

Arie Untung tidak bisa berkutik menghadapi jawaban dari Fenita yang memang sejak dulu suka berargumentasi. Jawaban Fenita itu membuat Arie Untung kebingungan membalasnya balik. "Hhmm yang belon kawin cari istri jangan yang dulunya tandem debat ya. Baru berasa sekarang. Ade aje analoginya. Kalo dibandinginnya sama nabi ye kite mah bubar," tulisnya.

Sejumlah netizen ikut menanggapi cerita singkat Arie Untung dalam menghadapi Fenita. "Rumusnya, istri mah selalu benar, kalo istri salah berarti suaminya yang lebih salah," tulis @seindah_rinjani. "Risiko punya istri yang cerdas dan wawasannya luas pasti didebat kalau ada pernyataan yang tidak sesuai dengan pemikiran," tulis @tridewangga. "Istri Adem dan rumah rapi, Rasulullah selalu bantu istri di rumah, gak komplain masakan asin,/asem/pahit," tulis @w.nawangsih.

MARVELA

Baca juga: Arie Untung Berhasil Kumpulkan Artis-artis Mengaji Bareng, Aldi Taher Ditanyakan