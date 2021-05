BTS Bakal Menyanyikan Lagu Butter di Billboard Music Awards

TEMPO.CO, Jakarta - BTS akan menyanyikan lagu terbaru mereka yang berjudul Butter di ajang Billboard Music Awards pada Minggu, 23 Mei 2021.

BTS akan tampil secara virtual dari Korea Selatan. Sementara Billboard Music Awards disiarkan langsung oleh NBC di Amerika Serikat pada pukul 20.00 waktu setempat.

Lagu Butter bakal resmi meluncur pada Jumat, 21 Mei 2021 atau dua hari sebelum mereka nyanyikannya di Billboard Music Awards. Butter menjadi lagu berbahasa Inggris kedua BTS setelah Dynamite.

Boy Band asal Korea Selatan, BTS. Foto/instagram/bts.bighitofficial

Dalam ajang penghargaan untuk insan musik itu, BTS masuk nominasi untuk empat kategori, yakni Top Duo/Grup, Top Song Sales Artist, Top Social Artist (Fan Voted), dan Top Selling Song. Selama empat tahun terakhir, BTS berturut-turut memenangkan Top Social Artist. Sebelumnya predikat ini disandang oleh Justin Bieber selama 2011 - 2016.

Selain BTS, Pink and The Weeknd, serta Nick Jonas akan tampil dalam ajang Billboard Music Awards ini. Pink bakal menerima Icon Award of the Year, dan Drake diumumkan menerima penghargaan Artist of the Decade. Sementra The Weeknd masuk dalam 16 nominasi.

