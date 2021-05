Patricia Gouw Kehilangan Rp 2 Miliar karena Orang Tua Tertipu Investasi Bodong

TEMPO.CO, Jakarta - Model dan pembawa acara Patricia Gouw kehilngan uang senilai Rp 2 miliar. Dia menabung uang sebanyak itu untuk membeli rumah. Namun oleh kedua orang tuanya, uang tersebut justru diinvestasikan ke sebuah koperasi.

Alih-alih mendapatkan keuntungan, koperasi tersebut mengalami masalah dan mengakibatkan uang Patricia tidak dapat kembli. Patricia Gouw sampai tinggal di rumah kontrakan karena uang untuk membeli rumah impiannya hilang.

"Ini uang yang gua mau beli rumah sebenarnya. Mmereka memasukkan uang itu ke suatu tempat kayak buat deposito, habis itu uangnya enggak bisa kembali," kata Patricia di kanal YouTube Boy William pada Senin, 10 Mei 2021.

Patricia Gouw menceritakan perjuangan dia bekerja keras dan menahan keinginan demi bisa membeli rumah impian. "Gua setiap hari kerja. Kalau lu lihat, gua jarang banget beli barang-barang branded. Tujuan gua adalah pengen punya rumah," katanya.

Kandasnya uang Rp 2 miliar menjadi persoalan yang cukup besar di keluarganya, terutama Patricia dengan orang tuanya. Tahun lalu, dia sempat mengasingkan diri ke Bali selama tiga bulan dan vakum lima bulan dari pekerjaannya sebagai pembawa acara di Insert.

"Gua sebenarnya depresi. Waktu itu gua sempat enggak ngomong selama dua bulan sama orang tua gua karena gua sangat marah," kata Patricia Gouw. Setelah menenangkan diri, perempuan 30 tahun ini mengatakan kejadian ini bukan kesalahan orang tuanya.

Musababnya, kalaupun terjadi sesuatu dengan ayah dan ibunya, maka uang itu juga yang akan digunakan. Saat ini Patricia Gouw dan orang tuanya mengejar pertanggungjawaban dari pengurus koperasi tersebut. Menurut dia, mereka berjanji mengembalikan uangnya pada Juni 2021.

Hanya saja, sampai sekarang belum ada titik terang kapan persisnya dan bagaimana uang Rp 2 miliar itu bakal balik. "Gua sering tanya pengacaranya enggak dibalas, enggak ada update," katanya.

Patricia Gouw menyampaikan kisah ini semata supaya para pengikutnya berhati-hati dengan iming-iming investasi yang mengklaim mampu mengembalikan dana dalam jumlah besar. Terlebih jika terjadi di dalam lingkup keluarga, maka bisa menimbulkan pertengkaran.

Sejumlah netizen yang baru mengetahui masalah ini menyatakan salut kepada Patricia Gouw yang selama ini selalu terlihat ceria. Padahal di dalam kehidupan pribadi, dia menghadapi persoalan yang besar. "Hilang uang Rp 2 miliar. OMG. Kakak kuat banget bisa melewati ini. Semoga dapat gantinya cepet dan lebih baik ya kak," tulis Feby Ary. "Akhirnya baru tahu alasan Patricia Gouw ke Bali tiga bulan. So sad, Rp 2 miliar untuk rumah raib. God bless you more and more," tulis Christine Anggel Lauren.

